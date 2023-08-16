Житель Артемовска рассказал о зверствах украинских военных

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Житель освобожденного Артемовска рассказал, как несколько раз испытывал на себе зверства украинских военных, в интервью «РИА Новости».
«Надели шапку на глаза, надели наручники. И по спине, чисто по ребрам сзади», - поделился собеседник СМИ.
В первый раз мужчина угодил в руки к боевикам ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда он решил забраться на вышку сотовой связи, чтобы попытаться наладить связь, не зная, что там находится база украинских боевиков. Его схватили, начали пытать и избивать, чтобы он сознался, что является тайным агентом российской армии. Мужчину все же отпустили, однако, ноутбук и телефон, которые были у него с собой, возвращать не стали.
Российские силы освободили город Артемовск в мае 2023 года. Сейчас он находился под контролем ВС РФ, но боевики ВСУ все равно предпринимают попытки наступать на его флангах.
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Евгения Парфентьева