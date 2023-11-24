Житель ДНР подорвался на мине «Лепесток»

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Мирный житель Новолуганского в Донецкой Народной Республике подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Отмечается, что мужчина 1966 года рождения случайно наступил на мину, в результате чего его доставили в больницу с травматической ампутацией правой стопы.
Посёлок Новолуганское находится неподалёку от крупнейшего города ДНР, Горловки.
Также глава республики добавил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке пострадала девочка. Она была экстренно госпитализирована с осколочными ранениями. В настоящее время ей оказывается помощь.
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Посёлок Новолуганское находится неподалёку от крупнейшего города ДНР, Горловки.
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Анастасия Чинкова