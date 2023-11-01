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Житель города Алёшки погиб в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ

01 ноября 2023, 22:26
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на город Алёшки Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения», - прокомментировал трагедию Алексеенко.

По его словам, ВСУ намеренно сбросили снаряд на мирных жителей - ремонтники передвигались на гражданской машине, думая, что так безопаснее.


Алексеенко отметил, что одного из выживших ремонтников врачи буквально вытащили с того света, он был ранен крайне тяжело. Все трое пострадавших остаются под наблюдением врачей.

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РИА: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов
01 ноября 2023, 22:18

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов на селекторном совещании, которое состоялось 1 ноября, об этом сообщает источник «РИА Новости».
«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По его словам, Шойгу также дал ряд указаний относительно обучения операторов беспилотников, служащих в зоне специальной военной операции. Он призвал корректировать обучение военных в соответствии с изменением тактики противника. 

На заседании глава оборонного ведомства также заявил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#сво
#военные
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Командир «Воля»: Польские наемники гонят ВСУ в атаку под Соледаром
01 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, гонят украинских солдат в атаку на российские позиции под Соледаром, об этом сообщил командир разведгруппы батальона с позывным «Воля» в интервью для «РИА Новости».
«Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», - прокомментировал ситуацию «Воля».

По словам одного из разведчиков, под Соледаром воюют одни мобилизованные и иностранцы. Он также отметил, что, порой, наёмники даже устраивают бои и перестрелки между собой. 

Ранее британский наемник, прозванный «одним из самых опасных снайперов планеты», и воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, назвал адом боевое столкновение с российскими бойцами. 

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#польша
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#всу
#сво
#украина
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Sky: Россия указала слабые места техники НАТО самым эффективным способом — уничтожила ее
Sky: Российские военные показали уязвимость бронетехники НАТО
01 ноября 2023, 17:19

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские вертолеты показали уязвимость западных танков достаточно убедительным способом. Они просто унчтожали их на поле боя в зоне специальной военной операции.
Об этом заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм. В интервью телеканалу Sky News он отметил, что эффективная российская оборона сначала задержала, а затем и остановила продвижение украинцев. Использование Вооруженными силами РФ ударных вертолетов и прекрасно спланированных и оборудованных минных полей и укреплений показало уязвимость перед ними западной техники и помешало частям ВСУ добиться заметных успехов.

По словам эксперта, Украина потерпела неудачу из-за недостатка средств противовоздушной обороны, инженерных машин разминирования, а также из-за колоссального превосходства России в воздухе. Все это не позволило ВСУ не только прорвать, но иногда даже приблизиться к созданным Россией оборонительным сооружениям, заключил Ингрэм.

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#танки
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«Все кончено»: Французский политик призвал Зеленского признать поражение
Филиппо: Пришло время признать поражение Украины
01 ноября 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Западным союзникам Киева уже пора признать поражение Вооруженных сил Украины и перестать вливать миллиарды в бессмысленный конфликт, об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!», - прокомментировал ситуацию Филиппо. 

Политик также отметил, что о провале контрнаступления ВСУ и однозначности исходя конфликта стали все чаще говорить именитые западные СМИ. 

При этом, в сентябре сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей. Тогда бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что подобное заявление можно, фактически, считать признанием поражения ВСУ в целом.

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«С ностальгией вспоминаю годы службы»: Шапкин посетил пункт отбора на СВО в Балашихе

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#оружие
#владимир зеленский
#всу
#контрнаступление
#франция
#сво
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Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны
Соскин: на Украине скоро вспыхнет гражданская война и начнутся репрессии
01 ноября 2023, 17:06

Фото: iStock/JARAMA

Политика президента Украины Владимира Зеленского в скором времени приведёт к репрессиям и гражданской войне в стране. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он сообщил, что на Украине ежедневно происходят аресты, расправы, суды и прочее. Вся судебная ветвь власти находится в полном подчинении Зеленского, что в результате приведёт к тому, что граждане не выдержат и устроят гражданскую войну. 

Также конфликт внутри страны может вспыхнуть из-за очевидного провала украинской армии в спецоперации.

К тому же, согласно проведённым опросам, граждане всё меньше доверяют Зеленскому. Окончательно люди разочаруются в своём президенте, когда зимой квартиры не будут должны образом отапливаться из-за недостатка сырья, а на прилавках магазинов не останется продовольствия, подчеркнул Соскин. 

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#украина
#война
#жители
#владимир зеленский
#спецоперация
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«С ностальгией вспоминаю годы службы»: Шапкин посетил пункт отбора на СВО в Балашихе
Член Мособлдумы Шапкин посетил пункт отбора на военную службу в Балашихе
01 ноября 2023, 16:17

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В непростые для России времена каждый уважающий себя мужчина хочет сделать все возможное, чтобы защитить свою семью, свой дом и свою страну.
Как известно, сделать это можно одним единственным способом – заключив контракт с Министерством обороны РФ. Пункт отбора на военную службу, расположенный в городе Балашиха, посетил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. В беседе с «Радио 1» он рассказал, почему советует желающим подписать контракт отправиться именно туда.

«Как офицер, я с ностальгией вспоминаю годы службы, и посетив этот центр могу сказать, что и условия, и организация работы на самом высоком уровне», - рассказал Шапкин.

Член Мособлдумы напомнил, что прохождение мероприятий в пункте отбора – лишь первый, небольшой этап перед тем, как будущий военный попадёт на линию боевого соприкосновения. 

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«Задача этого пункта принять и оформить добровольца. Они должны подписать контракт с Минобороны. А дальше они отправляются в те воинские части, которые прописываются в контракте. Уже в воинской части, на полигонах в учебных центрах они проходят непосредственную подготовку», - объяснил Шапкин.

Однако, по его словам, в пункте отбора новобранцам всё же дают первичные азы. Их учат обращаться с оружием, а также проводят инструктаж по медицинскому обслуживанию в полевых условиях. В современных боевых действиях, где основная масса снарядов имеет осколочно-разрывные свойства, военным просто необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь и останавливать кровь. Этому в балашихинском пункте контрактников обучают профессионалы, имеющие за плечами опыт СВО. 

«Самое главное иметь при себе паспорт, а весь остальной перечень уже не так сложно найти. Те добровольцы, которые имеют опыт боевых действий, буквально за один день оформляются и уезжают по месту прохождения службы. С теми, кто не имеет опыта, работают порядка трех суток», - отметил Шапкин.

Он также подчеркнул, что контрактника на каждом этапе спрашивают, действительно ли он готов к прохождению службы. Все происходит строго на добровольных основах. В крайний раз будущего военного окликают при посадке в автобус – «Готовы?», и только после этого отправляют по месту прохождения службы.

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Шапкин заявил, что в настоящий момент через балашихинский пункт отбора на военную службу уже прошли порядка шести тысяч человек. 

Попробовать свои силы и подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#подмосковье
#балашиха
#минобороны рф
#контракт
#сво
#военные
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Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
01 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Натовская техника не способна пробиться через российскую линию обороны, укрепленную «зубами дракона», об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», - прокомментировал ситуацию Репке. 

Зубы дракона — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного «зуба» — от 90 до 120 см. Впервые подобные конструкции начали применять во времена Второй мировой войны, чтобы предотвратить проходить танковой техники и мотопехоты. 

Немецкий обозреватель считает, что «зубы дракона» — одна из причин провала контрнаступления ВСУ. ​Техника НАТО не способна преодолеть подобный барьер.

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#зубы
#нато
#всу
#оборона
#вс рф
#сво
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Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО
01 ноября 2023, 14:34

Фото: kremlin.ru

Киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

По словам главы ведомства, Вооруженные силы Украины предпринимают нескончаемые попытки пойти в атаку практически на всех направлениях спецоперации, однако, продолжают терпеть поражения. При этом, каждая провальная атака заканчивается колоссальными потерями как в рядах личного состава, так и в поставленной западными союзниками техники.

Шойгу также подчеркнул, что российские подразделения продвигаются вперед и занимают все более выгодные позиции. 

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#вооружения
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#сергей шойгу
#минобороны рф
#нато
#всу
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Сальдо: Российские средства ПВО сбили семь ракет, летевших в сторону Крыма
01 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью были сбиты семь ракет, летевших в сторону Крыма.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он также добавил, что ракеты были запущены противником с самолетов. Глава Херсонской области уточнил, что большинство ракет были уничтожены в воздухе. Два боеприпаса сдетонировали на земле в пустынном районе Арбатской стрелки.

По информации наземных служб, люди и инфраструктура не пострадали. Владимир Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность на данный момент не миновала. Военные и дежурные системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности.

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