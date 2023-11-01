Житель города Алёшки погиб в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ

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Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на город Алёшки Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения», - прокомментировал трагедию Алексеенко.
По его словам, ВСУ намеренно сбросили снаряд на мирных жителей - ремонтники передвигались на гражданской машине, думая, что так безопаснее.
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