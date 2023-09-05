Житель ЛНР рассказал, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами

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Военнослужащие ВСУ при отступлении из села Смоляниново в ЛНР убили троих сослуживцев возле храма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя Виктора Чернявского.
«Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову», — цитирует агентство слова собеседника.
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