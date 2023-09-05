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Житель ЛНР рассказал, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами

Житель ЛНР Чернявский заявил, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами
05 сентября 2023, 05:29
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие ВСУ при отступлении из села Смоляниново в ЛНР убили троих сослуживцев возле храма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя Виктора Чернявского.

Он рассказал журналистам, что украинские солдаты на двух автомобилях загружали тела двух убитых сослуживцев. Водитель не смог завести один из автомобилей, за что бойцы стали угрожать ему, а в итоге избили и застрелили.

«Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову», — цитирует агентство слова собеседника.

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Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы уничтожили огневую точку противника в Спорном в ДНР
05 сентября 2023, 04:51

Снайперы из оперативно-боевого тактического формирования МВД в Луганской Народной Республике (ЛНР) успешно ликвидировали долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта огневая точка активно обстреливала позиции российских сил, сообщил боец этого подразделения, известный под кличкой «Альпинист».
«Мы проводили операцию в районе поселка Спорное. Силы нашего снайперского взвода сумели уничтожить долговременную огневую точку Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которая находилась в районе населенного пункта Спорное. Эта огневая точка систематически обстреливала наши позиции», — отметил снайпер.
Из-за сложности цели снайперская группа решила использовать противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» вместо стандартного стрелкового оружия. Как сообщил собеседник агентства, цель была уничтожена полностью и не может быть восстановлена.

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Герой России Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля
Герой России Сайфуллин: ВСУ не могут пройти минные поля из-за «сюрпризов»
05 сентября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ не могут пройти минные поля ВС России из-за подготовленных «сюрпризов» и инженерных заграждений, которые сделаны по «дедовским» методам. Об этом пишет РИА Новости.
«Потому что — да, мы знаем нормативы по установке мин стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них «сюрпризы», именно по устройству минных заграждений, и они «целенаправленно» их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут», — цитирует агентство слова собеседника.

Он отметил, что российские военные грамотно установили минные поля по всей линии фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#всу
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Герой России рассказал об уязвимости немецких Leopard
Герой России: немецкий Leopard на минах «прекрасно разлетается во все стороны»
05 сентября 2023, 03:42

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин сообщил в интервью РИА Новости, что немецкие танки Leopard, используемые украинскими войсками, показали быстро разрушаются на российских противотанковых минах.
Он подчеркнул, что были случаи, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подвергались взрывам на российских противотанковых минных устройствах. Это противоречит ранее распространенным представлениям о том, что танк «Леопард» является надежной машиной, способной справиться с различными ситуациями на поле боя.

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#минобороны рф
#украина
#машины
#сво
#танк
#удар
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Российские минометчики в ночное время разгромили отряд штурмовиков ВСУ
Минобороны РФ: Российские минометчики в ночное время разгромил отряд штурмовиков ВСУ
05 сентября 2023, 02:55

Фото: сайт Минобороны РФ

Младший сержант Алексей Белканов с минометным расчетом выполнял задачу по артподдержке обороняющихся подразделений ВС РФ, когда в ночное время ВС Украины начали наступление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
После получения координат, минометчики открыли огонь по наступающим штурмовым группам противника. Спустя некоторое время артиллерийские подразделения ВСУ начали прицельно обстреливать позиции российского минометного расчета и Белканов получил ранение.

При этом он продолжил вести огонь и сумел ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, в результате чего противник стал отступать. Получив координаты опорного пункта, Белканов сменил огневую позицию и разгромил точным ударом место дислокации противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#лидер
#сво
#всу
#рф
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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
05 сентября 2023, 01:38

Фото: iStock/Standart

В течение последних суток украинские вооруженные силы совершили 37 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 110 разнообразных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
На направлении Донецка было зарегистрировано 29 обстрелов артиллерией калибром 152 и 155 миллиметров, включая использование кассетных боеприпасов. В Горловском направлении было четыре обстрела из артиллерии калибром 122 миллиметра. На Ясиноватском направлении были зафиксированы три обстрела артиллерией калибром 155 миллиметров. А на светлодарском направлении был совершен один обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под обстрелами оказались районы шести населенных пунктов внутри Донецкой Народной Республики, включая Мироновский, Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку.

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MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности на Украине
05 сентября 2023, 00:06

Фото: iStock/Alex-S

Решение президента РФ Владимира Путина о вооружении истребителей Су-34 ракетами «Кинжал» способным существенно повысить преимущество российской стороны на территории СВО на Украине. Об этом пишет Military Watch.
В публикации говорится, что ВВС России применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет впервые.

«Интеграция «Кинжала» на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — говорится в публикации.

Автору отметили, что сейчас самолёт является наиболее дальнобойным тактическим истребителем. Кроме того, они напомнили о том, как в мае батареи Patriot противника были успешно ликвидированы Су-34 ВКС РФ.

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Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о возможности переговоров

#самолёты
#вкс
#рф
#истребители
#россия
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Пушилин заявил о невозможности начать восстановление Артемовска в этом году
Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано из-за обстрелов ВСУ
04 сентября 2023, 23:27

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что разговоры о восстановлении города Артемовска будут возможны только в следующем году. Он отметил, что в настоящее время обстрелы артиллерией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют начать даже разминирование территории. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.
Врио главы ДНР подчеркнул, что оппоненты действуют в соответствии с какой-то своей «концепцией символизма» в отношении Артемовска. Сначала они проводили ритуальные описания этого города как непоколебимой крепости, которую потеряли, а теперь, по его словам, они продолжают хаотичные артиллерийские обстрелы, мешая даже началу работ гражданских служб по разминированию.

Из-за вышеуказанных причин восстановление Артемовска откладывается до следующего года. Пушилин также подчеркнул, что успех этого процесса во многом зависит от предварительной подготовки, которая на данный момент не начата.

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#днр
#всу
#солдат
#пушилин
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Богомаз: В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
04 сентября 2023, 21:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

Глава Брянской области отметил, что в бегстве диверсанты побросали свое оружие и боеприпасы. Некоторые из них – западного производства.

31 августа Богомаз сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.

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#фсб
#боеприпасы
#всу
#россия
#сво
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Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о возможности переговоров
04 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/IherPhoto

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало. Об этом Ушаков сообщил в эфире «Первого канала».
По словам Ушакова, глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, не передавал никакой информации о возможных переговорах.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.

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