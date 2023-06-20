Жителей Валуек обучат навыкам поведения при обстрелах

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«Необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом. <...> людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Вячеслав Гладков ответил на вопросы горожан по поводу оповещения, содержания подвалов и укрытий, заметив, что поручил заняться этими проблемами главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву и министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву.
Напомним, что утром 19 июня стало известно об обстреле города Валуйки Белгородской области. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов и четыре частных домовладения, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке. По словам Вячеслава Гладкова, при этом пострадали 7 человек, включая одного ребенка.