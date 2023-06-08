Жители Белгородской области получат единоразовые выплаты

РИА Новости/Антон Вергун
Единоразовая выплата будет равняться 10 000 рублей
Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые временно отселены из-за обстрелов ВСУ, получат единоразовые выплаты, которые будут равняться 10 тысячам рублей.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мера начнет действовать с 9 июня.
По словам Гладкова, на следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты.
Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант эвакуации белгородцев на Украину. По его словам, Киев готов рассмотреть заявления белгородцев для эвакуации на территорию Украины, если таковые вообще будут.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мера начнет действовать с 9 июня.
Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант эвакуации белгородцев на Украину. По его словам, Киев готов рассмотреть заявления белгородцев для эвакуации на территорию Украины, если таковые вообще будут.
Мария Фирсова