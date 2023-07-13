Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы

Фото: iStock/Pinkypills
Жители Донецка массово получают сообщения в Телеграм с угрозами расправы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы сообщений пишут от имени вооруженных сил Украины и украинских националистических организаций. В число получивших рассылку вошли сотрудники медицинских учреждений и социальных служб города.
Сообщается, что в городах ДНР и ЛНР фиксируется деятельность сотрудников спецслужб киевского режима.
Рассылка сообщений с угрозами связана с неудачами ВСУ в ходе контрнаступления.
Читайте также:
Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области
Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр
Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области
«Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии», — написано в сообщении.
Рассылка сообщений с угрозами связана с неудачами ВСУ в ходе контрнаступления.
«Террор над мирными жителями — это отвлекающий маневр от ситуации на фронте», — считает собеседник агентства.
Читайте также:
Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области
Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр
Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области
Екатерина Коршунова