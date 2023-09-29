Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ

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«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи - временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела. Подача электричества будет восстановлена.
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