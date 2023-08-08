Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылки в зону СВО

ВСУ в ходе контрнаступления даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, им пришлось сменить тактику и прибегнуть к помощи танков Leopard 2 и другой западной военной техники. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.