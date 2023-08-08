Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылки в зону СВО

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
«С мая 2023 года более 6,5 тыс. посылок отправили жители нашего региона в зону специальной военной операции. Сделать отправления можно в любом отделении Почты России», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Чтобы отправить посылку необходимо указать: ФИО адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес: г. Москва, 103400.
Посылки со всей России попадают в столичный логистический центр Почты России. Здесь они передаются представителям Минобороны РФ, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
Один житель может отправить неограниченное количество посылок.
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