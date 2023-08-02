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Жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона

«Думала, дом рушится», - рассказала жительница Наро-Фоминска о падении дрона
02 августа 2023, 21:29

Фото: iStock/Naypong

Сегодня украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.

По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.


При этом, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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#подмосковье
#беспилотник
#наро-фоминск
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ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
02 августа 2023, 20:44

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска, прошедшие организованную США и другими западными странами подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении. Об этом сообщает газета New York Times.
По данным издания, подготовленные Западом украинские военнослужащие застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции.

Отмечается, что в США опасаются, что возврат ВСУ к старым тактикам может привести к быстрому израсходованию оружия, что сыграет на руку РФ.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.

По словам Соскина, оставшееся количество вооружения от НАТО ВСУ не хватит для совершения новых атак.

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#сша
#нато
#владимир зеленский
#всу
#вооружения
#рф
#спецоперация
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Российские силы уничтожили наемников, пытавшихся поднять флаг Польши на берегу Днепра
Российские военные уничтожили позиции ВСУ, на которых наемники пытались поднять польский флаг
02 августа 2023, 20:24

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Артиллеристы ВС РФ уничтожили позицию ВСУ, над которой наемники пытались поднять польский флаг, рассказал командир подразделения с позывным Буря в интервью «РИА Новости».
«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», - прокомментировал ситуацию Буря.  

Командир рассказал, что Вооруженные силы Украины обучают новобранцев прямо на линии боевого соприкосновения. По его словам, машины с мобилизованными подъезжали к тренировочному пункту, солдаты производили один выстрел из минометов, а затем грузились назад в машины и отправлялись в тыл. 

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#всу
#польша
#вс рф
#сво
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Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
02 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. Об этом Зеленский заявил на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий.
«Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Он отметил, что Украина, как член НАТО, будет представлять для России угрозу. 

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#законы
#зеленский
#евросоюз
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Депутат Колунов отправил в зону СВО гуманитарную помощь
02 августа 2023, 19:09

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил на передовую очередной груз гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
«Символично, что мы отправляем новую посылку в День воздушно-десантных войск. Внутри – всё самое необходимое: термобельё, тёплые носки, бритвенные принадлежности. Не забываем о мирных жителях и детях. Одежда, продуктовые наборы, игрушки и книги присутствуют в каждой из посылок», – рассказал депутат.  
По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы. 
«Многое уже сделано, но возникают новые потребности. Будем их отрабатывать вместе с Фондом адресной помощи «СК Развитие»», – заверил он.
Колунов и фонд не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники. 
 
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#сво
#спецоперация
#гуманитарная помощь
#госдума
#депутат
#сергей колунов
#подмосковье
#московская область
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ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники еще в первые две недели контрнаступления
NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления
02 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/dr_evil

Вооруженные силы Украины потеряли пятую часть оружия и техники в первые две недели контрнаступления, пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из США и Европы.
«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - прокомментировали ситуацию в издании.

В том числе, ВСУ потеряли огромное количество западных танков и бронемашин.

Ранее врачи заявили, что украинские медицинские посты получают «постоянный поток солдат» с ранениями и травмами. Они также отметили, что военных с огнестрельными ранениями сейчас крайне мало, в основном в госпиталя везут солдат, травмированных на минных полях.

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#всу
#сво
#техника
#оружие
#контрнаступление
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Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе
02 августа 2023, 18:27

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий. Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили конструктив и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается реконструкция детского сада. На текущий момент ведутся отделочные работы, монтаж центрального отопления, вывоз мусора», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

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В Орджоникидзевском районе Мариуполя с осени прошлого года ведутся ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома.

Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в поселке Каменске Мариуполя.
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#жкх
#детский сад
#реконструкция
#качество
#эксперты
#мероприятия
#специалисты
#антон велиховский
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен начать переговоры с Путиным из-за краха ВСУ
02 августа 2023, 17:49

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил в своем блоге.
Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.

По словам Соскина, оставшееся количество вооружения от НАТО ВСУ не хватит для совершения новых атак.

Напомним, ранее Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены. Соскин считает, что инициатива Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и, следовательно, «уничтожить условия для проведения выборов — узурпация власти».

Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.

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#власть
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#вооружения
#украина
#спецоперация
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Guardian: Киев понимал, что не имеет средств для наступления, однако не мог тянуть
02 августа 2023, 17:42

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военное руководство Украины осознавало, что у страны нет необходимых ресурсов для успешного контрнаступления, однако тянуть с ним было уже невозможно, так как на Западе появились признаки раздражения. Об этом пишет британская газета Guardian.
«Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, поскольку на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров», - говорится в статье издания.

Все надеялись, что российские военные покинут свои позиции и в страхе убегут. Однако этого не произошло. ВС РФ успешно отражали все украинские атаки.

При этом, по словам экс-разведчика США Скотта Риттера, планировалось, что контрнаступление станет сокрушительным, однако пока ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны. При этом украинские военные понесли огромные потери и потеряли треть от переданного Киеву вооружения союзниками.

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NYT: ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении
#сша
#военные
#медики
#всу
#вс рф
#вооружения
#контрнаступление
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Украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов
ВСУ атаковали ЛЭП в Белгородском селе при помощи минометов
02 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/hxdyl

Час назад Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЛЭП в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.  

По информации СМИ, по Вязовому выпустили три мины калибра 120 мм. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.  

Предварительно, обстрел вели из села Поповка Сумской области.  

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#всу
#обстрел
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Подмосковье ищет медработников