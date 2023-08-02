Жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона

Фото: iStock/Naypong
«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.
По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.
Читайте также:
В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше
БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области