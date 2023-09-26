Жители Таганрога сообщили о громком звуке взрыва над городом

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В Таганроге Ростовской области местные жители сообщают о сильном взрыве, прозвучавшем над городом. По предварительным данным, в небе был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
По сообщению министерства обороны РФ сегодня, 26 сентября, около 9:40 утра была пресечена пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку в Белгородской области. Для этого был использован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.
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Александр Бойцов