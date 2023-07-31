Жительница Донецка погибла в результате попадания в ее дом украинской ракеты

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В Куйбышевском районе Донецка украинская ракета «Точка-У» попала в частный дом. Ее хозяйка в это время вышла во двор ухаживать за цветами и погибла на месте.
Со слов соседей, пожилая женщина жила одна и все свободное время посвящала уходу за прекрасным цветником, который устроила во дворе дома. Сейчас на месте прекрасных цветов только руины и обугленная воронка, а во дворе лежат части ракеты, убившей дончанку.
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