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Жительница Донецка пострадала из-за беспилотника ВСУ

Мэр Кулемзин: жительница Донецка пострадала при атаке беспилотника ВСУ
25 ноября 2023, 12:09
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Жительница Донецка пострадала во время атаки беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Кировского района Донецка.

В результате сброса взрывоопасного предмета была ранена местная жительница 1974 года рождения.


Ранее сообщалось, что беспилотники ВС РФ атаковали Киев. За этот день было нанесено три массированных удара, в результате которых порядка 200 жилых домов и учреждений остались без света, также наблюдаются перебои в работе киевского метрополитена.

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#россия
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#беспилотник
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На Украине сообщили о повреждении магистральных ЛЭП после атаки беспилотников
«Укрэнерго»: на Украине после взрывов повреждены магистральные ЛЭП
25 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/TebNad

В Киеве и Киевской области в результате атаки беспилотников повреждены магистральные воздушные линии энергопередачи и линии распределения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в регионе. 

В компании призвали жителей украинской столицы и пригорода не перегружать сети энергоснабжения и начать экономить электроэнергию. 

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что за эти сутки на территории Киева прогремело большое количество взрывов. На данный момент зафиксировано три серии обстрелов. Они вызваны массированной атакой российских беспилотников. 

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#киев
#обстрел
#энергетика
#беспилотник
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Киев остался без света после массированной атаки дронами
Минэнерго Украины: в Киеве без света остались 120 учреждений и 77 домов
25 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/StGrafix

В результате массированной атаке по Киеву без света остались 120 учреждений и 77 жилых домов. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в пятницу по украинской столице были произведены дроновые обстрелы, из-за которых была обесточена воздушная линия. В результате этого без света остались 77 жилых домой и 120 учреждений в центральной части Киева.

В ведомстве уточнили, что воздушные линии 330 кВ отключились из-за возможного повреждения в ходе обстрелов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и электроснабжения. 

Напомним, что за шесть часов Киев подвергся обстрелу трижды. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Киевской области, а также в Черниговской области и подконтрольном киевским властям городе Запорожье. 

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#украина
#киев
#свет
#электричество
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Стали известны истинные причины растягивания Британией конфликта на Украине
Аналитик Озер: Британия растягивает конфликт на Украине из-за планов по Азии
25 ноября 2023, 11:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения. 

Так, Озер, комментируя интервью Арахамии украинскому телеканалу «1 1» заявил, что эта новость не стала для него чем-то новым. По его словам, было сразу понятно, что Россия и Украина могли подписать соглашение в Стамбуле. Ряд документов уже был подписан, оставалась лишь подпись Зеленского. Если бы украинский президент поставил её, эскалации конфликта удалось бы избежать. 

При этом он отметил, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии. 

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#украина
#россия
#конфликт
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Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
25 ноября 2023, 10:59

Фото: istock / aapsky

В ВСУ сообщили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине.
Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество БПЛА в сторону Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Главным направлением атак был Киев.

Ранее сообщалось, что в Киеве снова раздаются взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина. 

Сигнал тревоги на территории Киева и по всей Киевской области звучал более четырёх часов.

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#всу
#сво
#украина
#киев
#новости
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На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Депутат Арахамия: конфликт на Украине можно было завершить ещё весной 2022 года
25 ноября 2023, 10:55

Фото: iStock/3dmitry

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Об этом он сообщил в ходе интервью на телеканале «1+1».
Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО. 

Таким образом, одно неправильно принятое киевскими властями решение привело к катастрофе в стране. Все погибшие и раненные украинцы, вся разрушенная инфраструктура населённых пунктов и потеря территорий – на совести президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на начале боевых действий. 

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему же украинские власти не согласились пойти на такой простой шаг ещё в начале конфликта, Арахамия затруднился ответить. Однако сказал, что для того, чтобы последовать требованиям России, необходимо было внести изменения в Конституцию. А ещё объяснил решение властей недоверием российскому правительству. 

То есть, Украина не захотела стать благополучной европейской страной, наподобие Финляндии. Хотя российская сторона никогда не была противником вступления страны в Евросоюз. Вместо этого Зеленский вместе со своими союзниками принял решение развернуть конфликт и вступить в боевое столкновение с Россией. 

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#россия
#украина
#конфликт
#спецоперация
#политика
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Бронеавтомобиль ВСУ задавил собственную пехоту
25 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские броневики наехали на своих солдат на передовой.
РЕН ТВ сообщает, что видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как сразу после высадки десанта, водитель торопится выйти из-под обстрела, не замечает сослуживцев и переезжает их. 

Броневик стремительно покинул зону огневого контакта и не забрал тяжело раненных бойцов, которые были вынуждены уползать с поля боя сами.

Ранее Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.

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В Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Киеве снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
25 ноября 2023, 10:02

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В Киеве снова раздаются взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщало о серии взрывов, прогремевших в столице Украины. Чуть позже из сообщений городской военной администрации стало известно о пожаре в нежилом помещении. 

Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина. 

Данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины гласят, что в общей сложности сигнал тревоги на территории Киева и всей Киевской области звучит уже более четырёх часов. 

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Черниговской области и в подконтрольном киевскими властями городе Запорожье. 

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#киев
#взрыв
#воздушная
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Самолёты Черноморского флота уничтожили катера ВСУ у Крыма
25 ноября 2023, 09:54

Фото: istock / 3dmitry

Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.
По данным телеканала «Звезда», задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М было обнаружить и уничтожить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ. Также истребители эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября Минобороны России сообщало,  что над Крымом сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Действия Украины расценили как попытку совершить террористическую атаку.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление процитировал  украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».

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#сво
#украина
#всу
#беспилотник
#новости
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ВТБ не заблокировал карту умирающего бойца СВО, и с неё украли 1,2 млн
25 ноября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Dzurag

Банк отказался блокировать карты бойца СВО, который лежал в коме.
В итоге с карты украли все «боевые», которые были перечислены за участие в военных действиях. Об этом ИА Регнум сообщила сестра 42-летнего Андрея Мозгового, который умер, не приходя в сознание. После его смерти родственники узнали, что все сбережения погибшего похитили. Деньги украли в период с 1 октября по 14 ноября. В данный момент уголовное дело по факту хищения средств с карты бойца СВО расследуют правоохранители города Таштагола Кемеровской области. 

42-летний Андрей Мозговой отправился на СВО в октябре 2022 года. У него остались двое детей — 18-летние двойняшки сын и дочь. Андрея Мозгового тяжело ранили в ЛНР. Он был доставлен в Ростов-на-Дону, потом перенаправлен в Москву. В конце сентября мать выяснила, где её сын, и отправилась в Москву. А её дочь Евгения спустя несколько дней пошла в банк, чтобы снять деньги, лежащие на счете, чтобы оплатить перелеты матери, либо заблокировать карту.

«Нам не разрешили этого сделать (заблокировать карту). Мы сказали, что он в коме в больнице, а нам говорят: когда принесёте свидетельство о смерти, тогда и заблокируем. А пока он жив, только он сам может это сделать», — сообщила ИА Регнум мать бойца Ирина Николаевна.
«Они даже навстречу не шли, я помню это гадкое чувство, каждый раз приходишь, и они на тебя смотрят, как на дуру. Каждый раз — резко прямо с порога: «Нет, мы ничего не можем сделать». Никаких «мы подумаем, посмотрим, решим». Только твёрдое «нет», хоть на коленях стой!»,-вспоминает Евгения свой опыт общения с сотрудниками банка. 
В последний раз Евгения приходила в банк вместе с мамой, когда Андрей уже умер. 

«Первый раз с его карты деньги сняли 1 октября, в начале октября мы как раз пошли в банк. Я приходила в банк и говорила, что у меня есть подозрения, что картой может кто-то пользоваться. Мне не верили», — рассказывает евгения. 
Деньги списывались с 1 по 3 октября (почти миллион). Потом у карты регулярно проверяли баланс. Последнее списание случилось после смерти Андрея — 12 ноября. За 2 дня до этого на карту поступило довольствие военнослужащего по контракту (200 тысяч рублей).

Списания происходили в банкомате в селе Андреевке в ДНР, а потом в подмосковном Зеленограде.

В ВТБ ИА Регнум рассказали, что в банке действует специальная схема защиты счетов клиентов-участников СВО. Якобы родственники Андрея не предоставили нужных документов и им предлагали обратиться в контакт-центр. По словам Евгении, не предлагали. 

«Мы сожалеем, если консультация была оказана не в полном объеме, и проведем внутреннюю проверку, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем», — такой комментарий дал банк. 
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