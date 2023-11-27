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Жительница Каширы Кульнева поучаствовала в телемосте с участниками СВО

27 ноября 2023, 17:43
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Телемост организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ.
На мероприятие пригласили женщин, сыновья которых защищают рубежи новых российских регионов. Телемост для них стал лучшим подарком к Дню матери.

«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Передайте самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся уделять максимальное внимание всему, что является важным для ваших семей. Ждем вас домой и с победой!»,-сказал Андрей Воробьев.

Женщины приехали на телемост из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки. Были матери из Королева, а также Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы. Все они приехали увидеть своих сыновей-героев.

Среди них была и Наталья Кульнева. Её сын в декабре героически погиб, выполняя боевое задание. Наталья руководит штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире. Она постоянно отправляет письма однополчанам сына и находится с ними на связи. Сами бойцы называют её «Мама полка».
«Своего сына, к сожалению, я могу теперь увидеть только во сне. Сейчас он в господнем полку. У Бога все живы. Я усыновила свой полк и другие. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, находящиеся на передовой бок о бок. Очень рада, что матерям подарили минуты счастья. Они не видят своих сыновей, и самое ценное и радостное для них было услышать: «Здравствуй, мама, я жив и здоров». – говорит Наталья Кульнева.
Такой телемост в Подмосковье - не первый. В феврале его организовали из Кантемировской дивизии. В этот раз он состоялся в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.

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В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ЗРК Patriot оказалась дорогим хламом для ВСУ
27 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/JARAMA

ЗРК Patriot, переданные США Украине в рамках военной помощи, оказались на поле боя неэффективным оружием. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, на Украине нет эффективной системы противовоздушной обороны.

«И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, которая оказалась неэффективной, дорогим хламом», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, США не имеет возможности поставлять Киеву вооружение в необходимом количестве. Таким образом, тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачно, заключил Джонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая. Наблюдается высокий уровень потерь среди ВСУ на фоне неизменяющейся линии фронта.

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#всу
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БПЛА ВСУ попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области
27 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок. Он находился всего в двух метрах от газовой трубы, не долетев всего 300 м до стены ближайшего здания.

Размах крыльев беспилотника ВСУ составил 2,5 метра, а длина — 1,5 м. При этом носовая часть была разбита. Уточняется, что дрон был оснащен двумя кг взрывчатки. Саперы сняли ее с аппарата и безопасно ликвидировали.

 Ранее также сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области. По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.

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#всу
#пво
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Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
27 ноября 2023, 17:35

Фото: istockphoto/aapsky

Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.
Как пишет издание The Telegraph со ссылкой на экспертов, коммерческие космические спутники не подпадают под действие Женевской конвенции. Поэтому они могут стать законной целью для одной из сторон, если другая сторона, в данном случае Украина, использует подобные устройства в военных целях.

Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми, отмечается в материале.

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#военные
#украина
#эксперты
#всу
#рф
#беспилотник
#спутник
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Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ
27 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
«Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь на фоне неизменяющейся линии фронта», - прокомментировал ситуацию Столтенберг. 

По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.

Генсек альянса также отметил, что в НАТО желают, чтобы Украина вернула как можно больше территорий под свой контроль.

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#всу
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Россия получила сведения о применении химикатов спецслужбами Киева
Делегат в ОЗХО: РФ имеет сведения о применении химикатов спецслужбами Киева
27 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/andrey shalari

Россия располагает данными, согласно которым украинские спецслужбы применяют токсичные химикаты против руководства новых субъектов РФ. Люб этом заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ», - заявил Лысогорский.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтам. По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом.

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#рф
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MWM: Российский истребитель Су-30СМ эффективно уничтожает морские дроны ВСУ
27 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto/aapsky

Российский малый истребитель Су-30СМ с успехом используется Военно-космическими силами (ВКС) РФ в ходе украинского конфликта. В частности, он эффективен в уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом пишут обозреватели американского издания The Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что этот самолет обладает высокой выносливостью, дальностью полета и маневренностью. Также огромным преимуществом Су-30СМ является наличие мощного и уникального в своем роде радара, отмечают авторы статьи.

Именно внедрение такого конструкционного новшества, как установка радиолокационной системы с фазированной решеткой Н011М «Барс» позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров, указано в материале. Это обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о наличии и передвижениях наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, это позволяет производить наведение вооружения, не входя в зону действия противовоздушной обороны, отмечают американские эксперты.

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#вооружения
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#всу
#истребитель
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Военнослужащие ВСУ раскритиковали Зеленского, правительство и генералитет
Bild: Солдаты ВСУ критикуют Зеленского и правительство из-за плохого обеспечения
27 ноября 2023, 13:58

Фото: istock / Tomas Ragina

Солдаты Вооруженных сил Украины пожаловались на плохое обеспечение армии. Бойцы заявили, что все сильнее чувствуют себя брошенными украинским президентом Владимиром Зеленским, правительством государства и генералитетом. Так ситуацию описали украинские военнослужащие в интервью изданию Bild.

Один из военнослужащих поделился, что они должны оплачивать снаряжение, аренду, продукты питания и ремонт транспорта.  

«Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», – признался собеседник агентства.
Еще один солдат осудил генералитет за непредусмотрительность и некачественную коммуникацию между соседними отрядами.

Ранее сообщалось, что в Киеве обвинили Россию в активизации «спящих» шпионов в СБУ.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#солдаты
#всу
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Киев обвинил Россию в активизации «спящих» шпионов в СБУ
Данилов: Кремль активизировал сеть спящих шпионов в госучреждениях Украины
27 ноября 2023, 13:02

Фото: iStock/cyano66

Москва активизировала сеть своих «спящих» шпионов в госучреждениях Украины, и даже в самом СБУ. Об этом рассказал секретарь СНБО Данилов, передает The Times.
«Они понимают, что военным путем им не победить, поэтому приоритетными стали попытки внутренней дестабилизации», - сказал Данилов.


Он считает, что российские агенты хотят «вбить клин между политическим и военным руководством Украины». Также Данилов утверждает, что Москва планирует развить антиправительственные настроения среди украинцев, используя напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что Залужный из-за отсутствия плана действий на 2024 год должен уйти в отставку.

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#украина
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Глава Можайского округа Мордвинцев поздравил с Днём матери родственниц участников СВО
27 ноября 2023, 11:38

Фото: Istockphoto / Robert Nieznanski

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил в воскресенье с Днём матери мам и жён участников спецоперации. Он поблагодарил их за мудрость и стойкость.
«Такие встречи всегда по-особенному волнительны. Эти сильные духом женщины поддерживают своих героев, верят в победу и с нетерпением ждут их возвращения. На встрече присутствовали бойцы, которые сейчас находятся в отпуске. Ребята поделились новостями с передовой», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.   
По его словам, главная задача сейчас – создать надёжный тыл, поддерживать военнослужащих и их семьи. Важно, чтобы каждый из них чувствовал и знал, что на родной земле их любят и ждут, заключил Мординцев. 

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