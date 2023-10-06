Жительницам Киева пришли повестки на фронт

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Киевлянки получили повестки на фронт.
Mash пишет, что об этом рассказала одна из женщин, которая попала под украинскую мобилизацию. По словам киевлянки, она работает простым бухгалтером и даже автомат ни разу не видела.
Сообщается, что раньше призывали только женщин с медицинским образованием для работы в госпиталях. С 1 октября на Украине начали ставить на воинский учет женщин медиков, об этом сообщил руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.
Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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Сообщается, что раньше призывали только женщин с медицинским образованием для работы в госпиталях. С 1 октября на Украине начали ставить на воинский учет женщин медиков, об этом сообщил руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.
«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», - прокомментировать ситуацию Фитьо.Он также отметил, что сразу мобилизовывать никого не будут, однако, лицам, проигнорировавшим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.
Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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Мария Фирсова