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Жительницам Киева пришли повестки на фронт

06 октября 2023, 12:39
Фото: iStock/Olga Balynska

Фото: iStock/Olga Balynska

Киевлянки получили повестки на фронт.
Mash пишет, что об этом рассказала одна из женщин, которая попала под украинскую мобилизацию. По словам киевлянки, она работает простым бухгалтером и даже автомат ни разу не видела.

Сообщается, что раньше призывали только женщин с медицинским образованием для работы в госпиталях. С 1 октября на Украине начали ставить на воинский учет женщин медиков, об этом сообщил руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.


«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», - прокомментировать ситуацию Фитьо.
Он также отметил, что сразу мобилизовывать никого не будут, однако, лицам, проигнорировавшим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф.

Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.

Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

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#украина
#сво
#женщины
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Авиация уничтожила катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Вертолет Ка-29 уничтожил украинский катер, следовавший в направлении Крыма
06 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/0

Вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка террористической атаки пресечена сегодня, 6 октября, в 10.45 мск.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. По словам Развожаева, громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. 

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#новости
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#всу
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Последние новости СВО: обстановка на фронте, где закрепились ВС РФ
06 октября 2023, 10:39

Фото: istock/Sergii Zyskо

На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. Противник пытается взять инициативу, несмотря на большие потери личного состава. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта удалось закрепиться ВС РФ и где ВСУ пытаются атаковать.

ВС РФ ударили по азовцам*


На краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли удар по штурмовым группам ВСУ. Более 40 боевиков группировки были уничтожены. Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.
 

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

 
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 30 раз, выпустив 106 снарядов. В районе населенного пункта Горловка противник применил кассетные боеприпасы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
 

Воздушная тревога на Украине

 
Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в восьми областях Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в центре города. По его словам, атаки произошли в центральной части.
Кроме того, издание «Общественное» информирует о взрывах в Измайловском районе Украины. Также сообщалось о взрывах в украинской столице.

 

На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ
На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ

Последние новости СВО

 
Штурмовые отряды ВС РФ установили контроль над несколькими опорными пунктами противника на Старобельском направлении. На Времьевском участке российские войска провели несколько успешных атак в районе Заветного Желания. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
 
На южном фланге Бахмута продолжаются боевые действия. Несмотря на большие потери, ВСУ продолжают попытки взять инициативу над железнодорожной веткой у Андреевки. Противник пытается удержать плацдарм на Херсонском направлении и идти в атаку в направлении Приютного. Российские военнослужащие отбивают атаки противника и контратакуют к северу и северо-востоку в направлении Ровнополя. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo. На Донецком участке фронта ВС РФ также идут в наступление. Штурмовые действия продолжаются в Марьинке.
 
ВСУ пытаются идти в контратаку на северных окраинах Новопрокоповки. На Луганском направлении продолжается наступление российских войск у Торского и Макеевки. Под обстрелами российских войск позиции противника в Белогоровке, Подолах и Сеньковке. 
 
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* Запрещенная в России террористическая организация.
#новости
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#воздушная
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Шойгу поставил задачу по наращиванию темпов производства и ремонта Су-34
06 октября 2023, 09:22

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. В частности, речь идет про истребитель Су-34. Информацию сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Эта машина (истребитель Су-34 — прим. ред) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил глава ведомства. 
Директор авиационного завода Александр Панасенко рассказал, что на сегодняшний день предприятие может помимо выпуска серийной продукции, производить капремонт авиационной техники, которая выработала ресурс при эксплуатации.

Глава Минобороны также обратил внимание на то, что в России есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.

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#рф
#машина
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В центре Харькова утром 6 октября слышны взрывы
В Харькове утром 6 октября прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
06 октября 2023, 08:32

Фото: istock / FelixRenaud

В центре Харькова прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Мэр Харькова Игорь Терехов.

 «Город Харьков подвергается обстрелу. Имеются данные об атаке в центральной части города» - заявил мэр города. 
Сигналы тревоги раздаются с С 6:48 по московскому времени.

Также, в ночь с четверга на пятницу взрывы слышны в Киеве, Николаеве и Одессе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#Харьков
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Украинцам предлагают похороны для избежания мобилизации
РИА Новости: Украинцы покупают свидетельство о смерти для избежания мобилизации
06 октября 2023, 07:58

Фото: istock / Liudmila Chernetska

В даркнете украинцам предлагают приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Авторы объявления заявили, что можно даже утроить подставные похороны, если нужно. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — указано в объявлении. 
Также в описании теневые торговцы обещают будущим покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с «проводкой по всем базам». Услуга предлагают оказать за 10 тысяч долларов. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы. Многие мужчины не хотят идти на фронт, чтобы там погибать, в связи с чем и появляются такие объявления.

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#похороны
#указ
#компенсации
#режим
#новости
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Командир «Терек» назвал двух братьев лучшим расчетом на Купянском направлении
06 октября 2023, 06:11

Фото: РИА Новости

Командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ с позывным «Терек» рассказал, что работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 «Мста-С» братья стали одним из лучших расчетов ЗВО на Купянском участке фронта. Об этом пишет РИА Новости.
«Работали по позициям противника, огневое поражение нанесли по цели «пехота укрытая», получили координаты, расчет сориентировался, навелись и выстрелил (в расчете служат два брата). Данный расчёт работает на отлично. Лучший расчет», — цитирует агентство слова собеседника.

Он подчеркнул, что между братьями высокая степень доверия и взаимопонимания, поэтому их работа слаженная.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#запад
#вс рф
#военные
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Российские комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16
РИА Новости: Комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16
06 октября 2023, 05:52

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Системы РЭБ российской армии научат подавлять истребители F-16, которые НАТО планирует передать Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
«Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в СВО, получат оптимизированные настройки. Если Запад решится передать F-16 Киеву, то мы сможем подавлять бортового оборудование истребителей», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что российским системам РЭБ подавить самолеты НАТО будет намного проще, чем советские самолеты, которые после распада СССР использовала Украина. 

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сво
#всу
#запад
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ВС России ударили по азовцам* на краснолиманском направлении
ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа «Азов»* на краснолиманском направлении
06 октября 2023, 05:40

Фото: istock / Tomas Ragina

Войска, действующие в составе группировки «Центр», совершили удар по штурмовым группам Вооруженных сил Украины и бригаде «Азов» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра данной группировки, Александр Савчук, передает ТАСС.
Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневого поражения, нанесенного Вооруженными Силами России, более 40 военнослужащих противника были уничтожены.

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#вс рф
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Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском
Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском
06 октября 2023, 05:09

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация и тяжелая огнеметная система ВС России нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении.
«На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка», — цитирует РИА Новости слова Зыбинского.

Собеседник агентства добавил, что экипажи вертолётов Ми-28, Ка-52 и самолетов штурмовой авиации «Запада» нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и Стельмаховка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#россия
#всу
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