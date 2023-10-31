Жительницу Запорожской области задержали за подготовку теракта

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В Запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Она стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
После обыска Кулиш предали сотрудникам ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ.
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