Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО

Фото: администрация Волоколамского городского округа
Военнослужащего из Волоколамска наградили Медалью Георгия Жукова за боевые заслуги в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олег был мобилизован осенью прошлого года, служит старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Находясь дома в отпуске, он рассказал о своих служебных буднях.
Однажды, по словам Олега, его экипажу довелось спасти товарищей, машина которых заглохла во время обстрела. Экипаж волоколамца уехал. Однако, понимая все риски, военные вернулись и вывезли товарищей из-под огня.
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«За время службы наш экипаж, в который, кроме меня, входит ещё три человека, уничтожил большое количество вражеской техники. На нашем счету – ликвидация американской БТР Bradley и гаубицы М777», – рассказал волоколамец.
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Лора Луганская