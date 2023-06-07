Живов: Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ

«После разрушения Каховской ГЭС произошел существенный разлив воды, затопило острова близ Днепра. При этом правый берег пострадал меньше, чем левый, на котором и находятся российские военные. Он находится ниже правого и более пологий. Соответственно прибрежные города Каховка, Новая Каховка очень сильно подтопило, а Орешки вообще затопило целиком. В зоне бедствия находится порядка 30-35 тысяч человек», - рассказал Живов.





«В этих действиях принимает участие от 300 до 700 человек при нескольких десятках единиц бронетехники. Они пытаются прорвать оборону в разных местах. Пока добровольческим подразделениям и регулярной российской армии удается справляться с натиском ВСУ. Однако ситуация достаточно тяжелая. ВСУ сконцентрировали там порядка 60 тысяч солдат, также еще могут подтянуть военных с Херсонского направления», - объяснил собеседник «Радио 1».

Автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогерв интервью дляраскрыл последствия разрушения Каховской ГЭС, а также заявил, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.Однако, по его словам, армия России со своих позиций не отошла и продолжает обороняться, находясь по колено в вводе. В свою очередь противник наносит ракетные удары по расположению российских сил на левом берегу.На Запорожском направлении противник постоянно предпринимает попытки атаки, нагнетая обстановку на разных участках, отметил военный эксперт.При этом Живов добавил, что Запорожское направление оказалось основным направлением для контрнаступления ВСУ, как это и предполагалось.Также, по словам блогера, продолжаются серьезные бои на Донбассе. Боевые действия идут вокруг Артемовска и под Угледаром. ВСУ пытаются атаковать под Донецком в районе Марьинки. Но каких-либо серьезных продвижений у противника нет, заключил Живов.