Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный, что не соответствует желаниям президента Украины Владимира Зеленского и США. Об этом он написал в своей статье для Substack.
В публикации говорится, что высшие военачальники обсуждают возможность фиксации границы государств в соответствии с сегодняшней линией фронта. В таком случае за Российской Федерацией сохраняться полуостров Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.
Взамен России может позволить Украине вступить в НАТО, при условии, что войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса не будут размещены на территории страны.
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Взамен России может позволить Украине вступить в НАТО, при условии, что войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса не будут размещены на территории страны.
«Зеленскому дали понять, что не ему, а военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся «с вами или без вас». Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», — сказал мне американский чиновник», — объяснил Херш проведение переговоров в обход украинского лидера.
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Диана Аванесян