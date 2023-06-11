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«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определённо, для администрации Джо Байдена», — сказал Херш, комментируя стартовавшее наступление ВСУ в эфире программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя на YouTube.
«Радио 1» уже приводило слова бывшего советника экс-президента Леонида Кучмы Олега Соскина о том, что все двести тысяч украинских военных, которые будут брошены в контрнаступление в зоне спецоперации, ждет уничтожение силами ВС РФ.