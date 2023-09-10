Журналист Хинкл: Правительство Британии расстроено гибелью танков Challenger 2

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Власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По словам репортёра, поставлять Вооружёнными силам Украины (ВСУ) новые машины взамен ранее подбитых британцы отказываются, поскольку уже передали им 14 единиц и, возможно, сами нуждаются в такой технике.
Хинкл добавил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами стала крайне плохой рекламой не только для британских танков, но и для немецких Leopard и другой военной техники НАТО.
По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО.
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Хинкл добавил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами стала крайне плохой рекламой не только для британских танков, но и для немецких Leopard и другой военной техники НАТО.
«Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия», — подытожил Хинкл.Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что их эффективность на практике оказалась под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет».
По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО.
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Артем Путинцев