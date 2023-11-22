Журналист Карлсон осуждает желание США помочь Украине

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Экс-ведущий телеканала Fox News, известный журналист Такер Карлсон критикует желание американских властей поддерживать Украину.
На эту тему он высказал своё мнение в видео, которое доступно на его странице в соцсети X.
Он призвал не обманывать самих себя по поводу поддержки Украины со стороны США. Карлсон заявил, что на Украине не хватает мужчин для отправки на фронт, поэтому она не сможет одержать победу над Россией. Он отметил, что США стоит перестать финансировать украинскую армию.
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«Когда люди, которые определяют политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну. Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге. Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен. Она на в восторге от того, что люди лишаются жизни!» — говорит Такер Карлсон.
«На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть 10 минут на чтение, вы поймете, что ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя — почему», —задал вопрос Такер Карлсон.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие территориальных успехов у ВСУ является плохим сигналом.
«Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день», — сказал он.Читайте также:
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Мария Фирсова