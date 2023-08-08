Журналист Никсон: никакое западное вооружение не спасёт Украину

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Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что желания президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и утраченные территории бессмысленны, так как ВСУ провалили контрнаступление, а сама Украина находится на грани краха.
«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – заявил Никсон на своем YouTube-канале.
По его словам, Россия имеет сильнейшие авиацию и флот, при этом Украина не имеет никаких шансов на успех даже с учетом предоставления ей западного вооружения, в том числе и истребителей F-16. Никсон заключил, что Россия уже поставила Украине «шах и мат».
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