Журналист Репке: Российская армия становится всё сильнее, пока ВСУ несут потери

Фото: сайт Минобороны РФ
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что армия России с каждым днём становится сильнее, в то время как ВСУ теряют своих лучших бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Репке добавил, что по мнению польских военных экспертов Украине сейчас в первую очередь нужна не западная техника, а профессиональные военные. Специалисты также обратили внимание на улучшение российских БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. Дроны решат исход этой войны», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян