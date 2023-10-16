Западное вооружение оказалось бесполезным на Украине

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Вооружение, переданное Украине странами Запада, не помогло ВСУ изменить ситуацию на поле боя ввиду того, что ВС РФ эффективно его уничтожает. Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Рёпке.
«Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов», – написал Рёпке в соцсети X.
По его словам, такая тактика российских военных даёт ВСУ использовать в бою западное вооружение ка следует. Таким образом, украинские военные продолжают свое контрнаступление пешком, напомнив о словах руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее сообщал, что заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком.
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