Журналистка Кимер приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие ВСУ сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с российской армией. Об этом заявила украинская корреспондентка радио DR Матильда Кимер, пишет РИА Новости.
«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — рассказала Кимер.
Она добавила, что по сравнению с прошлым годом в рядах ВСУ значительно вырос пессимизм среди солдат. Это связанно с тем, что боевые действия на территории Украины зашли в тупик, а перспективы украинской армии на данный момент у всех вызывают серьёзные сомнения.
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Диана Аванесян