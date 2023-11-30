Фото: сайт Минобороны РФ
Группировка «Запад» российских Вооружённых сил РФ огнём ЗРК «Тор» пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловки, Петровского, Залимана и Меловатки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
Среди сбитых БПЛА ВСУ — четыре «Фурии» и одну «Лелека-100».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и две боевые бронированные машины Humwee», — отметил начальник пресс-центра группировки.
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Артем Путинцев