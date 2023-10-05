Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Группировка «Запад» Вооружённых сил РФ огнём артиллерии сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, в районе села Берестовое. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
По его словам, на том же самом Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли несколько авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ, топливному складу, а также пункту боевого питания в районе Купянска.
Общие потери противника, как уточнил Сергей Зыбинский, составили больше двух взводов, два танка, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Общие потери противника, как уточнил Сергей Зыбинский, составили больше двух взводов, два танка, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.
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Артем Путинцев