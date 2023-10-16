Зыбинский: ВСУ потеряли на купянском направлении две роты бойцов и танк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за одни сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также танк и две боевые бронированные машины. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский.