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Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за одни сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также танк и две боевые бронированные машины. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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