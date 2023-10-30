«Зона смерти»: Польский генерал пришел в ужас от маневра ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».
Читайте также:
Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области
«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
Екатерина Коршунова