Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации

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Звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Газета.Ru.
Напомним, по заключительной серии «Реальных пацанов» Колян посетил военный госпиталь, где проходят лечение российские военные. Эта серия была посвящена Валентину Ушакову.
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Элина Позднякова