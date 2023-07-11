Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Серпухове пройдет «Бокс забег»

В Серпухове пройдет «Бокс забег»

11 июля 2023, 17:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов / Александр Стёпушкин

29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

«БОКСЗАБЕГ» – это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.


Дистанция забега для всех общая – 5000 метров.

«Ждём всех патриотов в Серпухове. Помимо забега здесь пройдут соревнования по воркауту. Призы ждут тех, кто больше всех отожмется и подтянется, а также участников праздника спорта ждёт «планка» для мужчин и женщин. Вместе проведем массовую тренировку», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

Читайте также:

Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России.

Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье.

Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети».
#Спорт
#забег
#Бокс забег
#Серпухов
Читайте нас в
На подмосковной сыроварне пройдет «Сырный трейл 2023»
11 июля 2023, 18:11

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

16 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты проведут масштабный забег «Сырный трейл 2023» на разные дистанции.

На участие в сырном трейле уже заявились 700 участников из 20 городов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Забег будут проводить на несколько дистанций для новичков: 500 и 1000 метров, а также для профессионалов: 5, 10 и 20 километров. 

Для участников забега оборудуют удобные раздевалки и камеры хранения. Для гостей мероприятия будут работать фотозоны, фудкорт и ресторан.

В рамках спортивного мероприятия подготовят развлекательную программу с мастер-классами, катанием на тракторе и детским флешмобом.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

Читайте также:

29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети».

За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек.
#Сырный трейл
#трейл
#сыроварня
#Олег Сирота
#Истра
Читайте нас в
Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России
11 июля 2023, 16:56

Фото: РФБ / Иван Ермаков

Тренеры и игроки Центра спортивной подготовки №5, базирующегося в Химках, получили индивидуальные награды чемпионата России по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие две химкинские команды – женская «Находка» и мужская Khimki Power.
По итогам чемпионата руководитель мужского клуба Даниил Абрамовский отмечен призом «За спортивное поведение», рассказали в Центре спортивной подготовки №5 пресс-службе администрации Химок.

Награда «Железная воля» вручена защитнице «Находки» Екатерине Лялиной. Открытие матчей – игрок Khimki Power Сергей Драковский. Этот сезон стал для него первым в дисциплине 3х3. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодёжных командах классического баскетбола 5х5.
Спортсменки БК «Находка» Мария Никишина и Екатерина Лялина, а также игроки Khimki Power Александр Черевко и Илья Рожков вошли в топ-5 финала по показателям личной статистики.  

Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 – турнир для профессиональных мужских и женских команд. Попадание в финал – большое достижение для спортсменов.   Соревнования проходили с января по июль. В чемпионате приняли участие 27 мужских и 12 женских команд.

Читайте также: 

Юные химкинские яхтсмены стали чемпионами России 

Ремонт в спорткомплексе «Юность» в Химках завершат в 2024 году

Химкинские водномоторники стали победителями и призёрами первенства России


 

#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#баскетбол
#чемпионат России
#Химки
Читайте нас в
В WTA заявили, что уважают решение украинок не пожимать руку россиянкам
11 июля 2023, 04:34

Фото: iStock/west

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что относится к решению спортсменок с Украины не пожимать руки белорускам и россиянкам с уважением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WTA.
В воскресенье, 9 июля, в четвертом круге Уимблдона Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). Теннисистки не стали после встречи жать друг другу руку, белорусскую спортсменку освистали зрители. Свитолина позже заявила, что ATP и WTA должны объявить, что украинские игроки не будут жать руки игрокам из России и Белоруссии.

«В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение», — цитирует агентство сообщение теннисной ассоциации.

Читайте также:

Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье;

Гроссмейстер Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское;

Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх.
#теннис
#Украина
#россиянки
#WTA
Читайте нас в
Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье
10 июля 2023, 19:25

Фото: Минспорт МО

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не пожала руку судье после матча против американки Мэдисон Киз потому, что посчитала решение о назначении штрафного очка неправильным.
Матч между Андреевой и Киз состоялся в понедельник и закончился поражением 16-летней россиянки. Судья матча оштрафовала на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета: Андреева бросила ракетку на корт. Теннисистка пыталась объяснить, что упала на корт и из-за этого выронила ракетку, но судья не изменила решение.

После матча Андреева пожала руку сопернице и прошла мимо судьи. 
 
«Может быть, это выглядело, будто я бросила ракетку. Не знаю. Я еще не видела ни одного видео. Но это было её решение, вот и всё. Она приняла решение, поэтому матч завершен. Я не пожала ей руку. По-моему, она приняла неправильное решение», - объяснила свою точку зрения Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева стала известна этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос». 

Читайте также:

Организаторы Уимблдона ужесточили условия допуска российских теннисистов

Подмосковный теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона

Гроссмейстер Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское
#Андреева
#теннис
#Уимблдон
Читайте нас в
Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»
10 июля 2023, 13:30

Радио 1 / Аэлита Украинская

Чемпионы и призеры Олимпийских игр встретились с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО, передаёт корреспондент «Радио 1». Спортсмены навестили ребят 6 июля в детском лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Всего запланировано три таких встречи за лето.
Организатор благотворительного проекта «СВОи дети» – лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. На встречу с детьми также приехали олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Карим Халили

В мультимедийном зале лагеря собралось 200 мальчишек и девчонок. Очень многие задавали свои вопросы и получали искренние, эмоциональные ответы. Веронику спросили, какие эмоции она испытала, когда пересекала линию финиша? Она ответила: «Для меня это, знаете, как обвести Роналду и забить гол в ворота Португалии. Или обыграть в большой теннис Надаля».
 
Олимпийцы говорили о спорте и важности придерживаться распорядка дня не только в лагере, но и в повседневной жизни. Говорили на простом, понятном детям языке. 
 
«На все вопросы было интересно отвечать. Часто даже приходишь к детям, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками, там первое время, пока дети раскачиваются, стесняются, боятся задавать вопросы. Здесь сразу все подняли руки, очень приятно, что их это интересует. Спорт заряжает. Я думаю, что здесь многие горят желанием заниматься, допустим, футболом и другими видами спорта, о которых, возможно, они еще не знают. Когда они с ними познакомятся, возможно, появятся новые звёзды» – рассказал «Радио 1» Карим Халили.   
   

 Спортсмены провели для детей олимпийскую зарядку, а потом разделились на команды и поиграли в волейбол, футбол и баскетбол. 

«Хотелось бы им предать опыт, поговорить с ними о мотивации, зарядить их, потому что впереди у них много всего интересного. Думаю, что встреча удалась, я во всяком случае на это надеюсь», – рассказал Александр Легков.

На память о встрече остались автографы, совместные фотографии и подарки – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, которым дети очень обрадовались. 


«Здесь я заряжаюсь эмоциями от них. У них столько энергии, они меня окружают, рассказывают свои истории, задают вопросы очень активно. И здесь им создают все условия. И когда сказали6 у нас тут пятиразовое питание. У меня тоже было пятиразовое питание. Это всё такая ностальгия. На самом деле лагерь – это лучшее, что придумали. Дети скучают по родителям, и потом происходит эта встреча, это очень здорово. И сейчас у них столько всего: можно и поплавать, и поиграть в игры с мячом, и различные кружки. Я готова приезжать к ним в гости, потому что здесь очень-очень хорошо», – рассказала корреспонденту «Радио 1» Вероника Степанова. 

Оздоровительный комплекс «Литвиново» входит в топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья. На его территории – 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здания спортивного и культурно-развлекательного центра, лечебно-физкультурный корпус с двумя бассейнами.

Ранее мы писали, что в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации. 

Читайте также:

Дети участников СВО рассказали Воробьёву о своих родителях-героях

В регионе сократили список документов для получения бесплатных путевок

В подмосковных лагерях дневного пребывания стартовала вторая смена
#Олимпийский чемпион
#лагерь
#Мособлдума
#Литвиново
#Александр Легков
#Вероника Степанова
#Карим Халили
#Наро-Фоминск
Читайте нас в
Гроссмейстер Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское
09 июля 2023, 17:27

Фото: istockphoto/Andy Cossins

26-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское, сообщает Международная шахматная федерация.
FIDE подтвердила переход шахматиста под флаг Австрии 7 июля. За новую сборную Кирилл Алексеенко может выступать с 8 июля.
 
Кирилл Алексеенко занимает 63 место в рейтинге FIDE.

Читайте также:

Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

Российские гребцы допущены до чемпионатов мира в нейтральном статусе

Дочь Тутберидзе и Смолкин сменят спортивное гражданство
#шахматы
#спортивное гражданство
#Кирилл Алексеенко
Читайте нас в
Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх
08 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/vchal

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не получал никаких приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что около 500 российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и вне медального учёта выступят на летних Азиатских играх в Китае. 

"Заявление представителя ОСА (Олимпийского совета Азии) о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки", – заключил Поздняков.

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае. 

Читайте также:

Спортсмены из России и Белоруссии в особом статусе выступят на летних Азиатских играх в Китае

«Динамо» разромил ЦСКА в матче Братского кубка

Подмосковный теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона
#Олимпийскийкомитет
#Азиатскиеигры
#сборнаяРоссии
Читайте нас в
«Динамо» разромил ЦСКА в матче Братского кубка
08 июля 2023, 18:49

Фото: iStock/Rost-9D

В первой игре Братского кубка футбольный клуб «Динамо» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 (с учётом челленджей – 5:0). Встреча команд состоялась сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Об этом сообщают Известия.
Игра состояла из трёх таймов по 30 минут. Победные голы забили Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Второй матч пройдёт на стадионе «Динамо» в воскресенье, 9 июля. 

Читайте также:

ФК «Сатурн» возглавил экс-наставник «Спартака» Кононов

Подмосковный теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона

Спортсмены из России и Белоруссии в особом статусе выступят на летних Азиатских играх в Китае
#спорт
#футбол
#матч
Читайте нас в
Спортсмены из России и Белоруссии в особом статусе выступят на летних Азиатских играх в Китае
08 июля 2023, 13:02

Фото: iStock/Urupong

Около 500 российских и белорусских спортсменов примут участие в летних Азиатских играх в Китае. Об этом сообщает Sports.ru.
Спортсмены будут соревноваться вне медального зачёта и в нейтральном статусе. Такое решение было принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии. Участие в этих играх поможет спортсменам квалифицироваться на парижскую Олимпиаду-2024. 

Читайте также:

Подмосковный теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона

Подмосковная теннисистка Андреева успешно стартовала на Уимблдоне

Юные химкинские яхтсмены стали чемпионами России
#спорт
#Россия
#Китай
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников