В Серпухове пройдет «Бокс забег»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов / Александр Стёпушкин
«БОКСЗАБЕГ» – это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов.
Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Дистанция забега для всех общая – 5000 метров.
«Ждём всех патриотов в Серпухове. Помимо забега здесь пройдут соревнования по воркауту. Призы ждут тех, кто больше всех отожмется и подтянется, а также участников праздника спорта ждёт «планка» для мужчин и женщин. Вместе проведем массовую тренировку», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.
Читайте также:
Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России.
Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье.
Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети».