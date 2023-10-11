«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение

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«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», - прокомментировала ситуацию Леманн.
Некий человек, который, по словам спортсменки, является мировой знаменитостью, предложил ей провести совместную ночь за сто тысяч евро.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью. Футболист обнял и поцеловал иранскую поклонницу, а по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».
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