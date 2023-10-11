«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение

Сборная Московской области завоевала три золотые, серебряную и три бронзовые медали на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За команду региона выступали семь спортсменов и каждый занял призовое место. В итоге сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам турнира – представителям Санкт-Петербурга.



Чемпионам стали Степан Трофимов из городского округа Лотошино, а также Анастасия Максимова и Елизавета Жадько из Истры.



Серебряные медали выиграли Дмитрий Прохоров и Виталий Тимофеев. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Лёвушкин и Артём Меркулов. Все они также из Истры.



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