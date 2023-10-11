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«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение

Швейцарской футболистке предложили 100 тысяч евро за ночь со знаменитостью
11 октября 2023, 22:00
Фото: iStock/Andrii Lysenko

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Швейцарская футболистка Алиша Леманн рассказала о непристойном предложении от мировой знаменитости, в интервью для YouTube-канала Shirin David.
«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», - прокомментировала ситуацию Леманн.

Некий человек, который, по словам спортсменки, является мировой знаменитостью, предложил ей провести совместную ночь за сто тысяч евро.


Алише Леманн 24 года. Она - нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью. Футболист обнял и поцеловал иранскую поклонницу, а по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».

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#футбол
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#евро
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«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Роналду могут отхлестать плетью за поцелуй иранской поклонницы
11 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Звезде мирового футбола Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в Иране после матча Азиатской Лиги Чемпионов между ФК «Аль-Наср» (капитаном которого является Роналду) и местным «Персеполисом» поклонница-инвалид подарила футболисту портрет. Девушка нарисовала картину ногой. Поблагодарив за подарок, Роналду обнял и поцеловал иранку, а затем сразу уехал в Саудовскую Аравию. 

Однако, по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». Если Роналду вернется в Иран, то может получить 99 ударов плетью за этот поцелуй.

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Сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке Балтики по армрестлингу
11 октября 2023, 15:43

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области завоевала три золотые, серебряную и три бронзовые медали на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За команду региона выступали семь спортсменов и каждый занял призовое место. В итоге сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам турнира – представителям Санкт-Петербурга.
 
Чемпионам стали Степан Трофимов из городского округа Лотошино, а также Анастасия Максимова и Елизавета Жадько из Истры. 
 
Серебряные медали выиграли Дмитрий Прохоров и Виталий Тимофеев. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Лёвушкин и Артём Меркулов. Все они также из Истры. 
 
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#минспорт мо
#турнир
#московская область
#подмосковье
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Тренер Новиков призвал не уделять много внимания НХЛ
11 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/yuran-78

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что необходимо меньше внимания уделять НХЛ для того, чтобы стимулировать игроков, и чтобы они не успокаивались.
«Кучеров забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ? Конечно, приятно, что наши ребята стартуют и готовы к новым испытаниям. Мы обязаны следить за их выступлениями и поддерживать ребят. Но надо бояться больше внимания уделять НХЛ. Это даст дополнительный путь к развитию нашего хоккея, чтобы российские хоккеисты не успокоились, а наоборот, старались двигаться дальше, к новым вершинам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

При этом, он повторно похвалил Кучерова.

Ранее нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что победа над «Ак Барсом» не далась команде очень легко.

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#спорт
#кхл
#хоккей
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Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ
11 октября 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что существенного прогресса и развития в российском футболе не наблюдается.
«Сейчас мы, конечно, не двигаемся вперед. Видим посредственный футбол в чемпионате России. Игроки стараются, много эмоций, местами динамики, но пока это не подкреплено мастерством», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.
Он отметил, что на футбол большее влияние производят внешние факторы, такие, как организация матчей и освещение их в СМИ, а не профессионализм игроков и качество их игры. Кроме этого, специалист отметил хорошую организацию юношеского спорта, однако, считает Игнатьев, нет должно контроля за учебно-тренировочным процессом, что оказывает существенное влияние на весь российский футбол в целом.

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#спорт
#тренер
#футбол
#качество
#мнение
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Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии
11 октября 2023, 13:12

Фото: Минспорт МО

Два спортсмена из Подмосковья завоевали серебряные медали на международных соревнованиях по баскетболу 3х3 Mileva Maric Ajnstajn. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта Московской области.
На групповой стадии у сборной России получалось не всё. Однако во второй день турнира с соревнований снялась команда «Сомбор Джокер». Russia East получила второй шанс. В составе команды сыграли подмосковные баскетболисты Евгений Дубровин («Союз») и Александр Черевко (Khimki Power).
 
В четвертьфинале турнира Russia East обыграл «Ханчжоу в овертайме, который завершился со счётом 19:17. На стадии полуфинала россияне одолели «Ак Секулич» с результатом 22:14. Досрочную победу команде принёс Черевко, реализовав бросок из-за дуги. 
 
В финале Russia East сошлась с сербской командой Uzice и проиграла – 15:21. Таким образом, российская команда заняла второе место и взяла серебро турнира.

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#минспорт мо
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#баскетбол
#сербия
#турнир
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#московская область
#подмосковье
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Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал УЕФА амёбой
10 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сравнил УЕФА с аморфной амёбой из-за решения организации не допускать к международным соревнованиям российских спортсменов.
«Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза», — отметил в беседе с Газета.ру Наумов.

Он также назвал решение отменить допуск российских молодежных сборных до соревнований позорным и добавил, что подобные вердикты вредят не только России, но и всему спорту в целом.

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#политика
#уефа
#спорт
#футбол
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Спорткомплекс «Юность» в Химках досрочно открылся после капремонта
10 октября 2023, 17:07

Фото: Минспорт МО

В Химках после капремонта открылся универсальный спорткомплекс «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Работы проведены по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Работы проведены на полгода раньше срока. Этот спорткомплекс – первый из масштабной программы по обновлению спортивных объектов, которая реализуется по инициативе Андрея Воробьёва. Все они будут ремонтироваться по единому стандарту. Спорткомплекс, построенный более 40 лет назад, готов встречать новых чемпионов», – сказал на церемонии открытия министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
 Спортивный комплекс в микрорайоне Сходня был построен в 80-е годы и за всё это время капремонт в нём не проводился ни разу – только текущие работы. 
«Мы находимся в зале, который для меня является просто святым. Он был построен 41 год назад. За моей спиной – окно, которое я первый разбил, когда нас только пустили сюда играть. Это родное для меня место, и оно расцвело невероятными красками. Поэтому задача команды Андрея Юрьевича Воробьёва, всех, кто развивает спорт, держать здесь оборону. Самое главное – это счастливые глаза детей», – поделился впечатлениями спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Подрядчик укрепил фундамент здания, несущие конструкции. Обновлены фасад и входная группа, отремонтирован теннисный корт. Внутри приведён в порядок универсальный спортивный зал, залы тренажёров и хореографии, административные помещения.
«Это действительно народное место. Здесь выросло огромное количество спортсменов. Если ты много работаешь, то обязательно добьёшься результата. Будьте успешными, будьте сильными и побеждайте всегда и везде», – напутствовала собравшихся депутат Госдумы Ирина Роднина
К тренировкам на базе «Юности» вернутся более 500 воспитанников спортшкол городского округа Химки – представители художественной гимнастики, футбола, греко-римской борьбы, тенниса, волейбола и карате. 
На базе СК также будут проходить занятия по физкультуре для студентов Российской международной академии туризма, тренировки по программе «Активное долголетие», занятия по скандинавской ходьбе и аэробике.

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#минспорт мо
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#спорткомплекс
#московская область
#подмосковье
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Самбисты из Московской области завоевали три золота на первенстве мира
10 октября 2023, 15:58

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве мира по самбо и боевому самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.
В спортивном самбо первое место среди девушек в весовой категории до 59 кг заняла Анастасия Бережкова из Реутова. В боевом самбо первенствовали Иван Тюхлов из Можайска в весе до 71 кг и Савелий Солдатенков из Королёва в категории свыше 98 кг.
 
Первенство проходило с 5 по 9 октября в Бишкеке. Подмосковные борцы участвовали в нём в составе сборной России и представляли «СШОР по единоборствам» Московской области.

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#московская область
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Роднина назвала несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17
10 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных соревнований.
«Не стоило радоваться раньше времени. УЕФА пошёл на поводу у других организаций. Выглядит все это несерьезно. У них семь пятниц на деле — сегодня допускаем, завтра не допускаем», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

А до этого бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров. Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.

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