12 команд съехались на «Кубок Александра Овечкина» в Красногорск

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«Это знаковый турнир не только для Московской области, но и для детского хоккея в нашей стране в целом. Для воспитанников спортивных секций это возможность для команды заявить о себе и получить главный трофей из рук легенды отечественного хоккея Александра Овечкина. Его пример вдохновляет тысячи мальчишек заниматься спортом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Предварительные этапы соревнований стартовали 7 августа. 10 августа начнётся стадия плей-офф, а финальные игры состоятся 12 августа. Московскую область на турнире представляют клубы «Витязь», «Балашиха» и «Атлант».
12 августа, попасть на трибуны можно будет только по пригласительным билетам. Заявку необходимо оформить на сайте турнира.
Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. По числу участников, географии команд и уровню организации это один из лучших детско-юношеских хоккейных турниров страны.
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