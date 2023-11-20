15-летний форвард «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 мячей в матче молодежной лиги

Фото: istockphoto/Rost-9D
Нападающий футбольной академии лондонского «Арсенала» Чидо Оби-Мартин забил десять голов в матче молодежной Премьер-лиги Англии против сверстников из «Ливерпуля». Игра закончилась со счетом 14:3.
Тренер главной команды «Арсенала» Микел Артета тоже заметил талант юного футболиста и уже привлекал его к тренировкам с основным составом «канониров». В молодежном турнире на счету Оби-Мартина теперь 13 забитых мячей в пяти матчах.
Читайте также:
Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой
Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем
«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов
Александр Бойцов