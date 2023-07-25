150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Около 150 человек приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина, который прошёл в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования были приурочены к международному дню шахмат и объединили любителей и профессиональных шахматистов. На соревнования приехали и ребята из Донецкой Народной Республики.
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью.
Результаты первого этапа кубка можно найти на сайте.
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта.
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Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью.
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта.
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Лора Луганская