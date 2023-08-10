16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева

Защитник из Чехии Либор Шулак выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска. Когда он только приехал в КХЛ и подписал контракт с командой «Адмирал» (Владивосток), ему стали часто поступать сообщения в соцсетях с руганью и угрозами.