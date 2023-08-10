16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева

Фото: Минспорт МО
16 команд подтвердили участие в традиционном турнире начинающих воспитанников футбольных академий России и Белоруссии «Кубок Игоря Акинфеева». Он пройдёт 21–22 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» провели в 2018 году. В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион Новые Химки. В соревнованиях примут участие команды юных игроков 2011 года рождения.
На этот раз после первого игрового дня участники турнира встретятся с шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, бронзовом призёром чемпионата Европы 2008 года Игорем Акинфеевым. Они смогут задать ему вопросы и пообщаться на интересующие темы. В завершающий день турнира победители получают награды из рук легендарного вратаря.
Среди участников турнира – три команды из Московской области: «Мастер-Сатурн», «Химки» и «Витязь». Путём жеребьёвки клубы будут разбиты на четыре группы. Занявшие первые места в группах разыграют главный трофей турнира – «Кубок Игоря Акинфеева».
Клубы, занявшие вторые места, во второй раз в истории соревнований поборются за Кубок кипербола в круговом турнире. Первым обладателем кубка в прошлом году стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн». Дисциплину кипербол развивает по инициативе Акинфеева Фонд «Страна Футбола».
Также в этом году снова пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттлы, которые впервые проводили в прошлом году в Бронницах. Победителями тогда стали юные вратари ФК «Локомотив».
В 2018 и 2019 годах главный трофей соревнований завоевала команда «Мастер-Сатурн», в 2021-м – ФК «Строгино» (Москва), а в 2022 году – ФК «Чертаново» (Москва).
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На этот раз после первого игрового дня участники турнира встретятся с шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, бронзовом призёром чемпионата Европы 2008 года Игорем Акинфеевым. Они смогут задать ему вопросы и пообщаться на интересующие темы. В завершающий день турнира победители получают награды из рук легендарного вратаря.
Клубы, занявшие вторые места, во второй раз в истории соревнований поборются за Кубок кипербола в круговом турнире. Первым обладателем кубка в прошлом году стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн». Дисциплину кипербол развивает по инициативе Акинфеева Фонд «Страна Футбола».
Также в этом году снова пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттлы, которые впервые проводили в прошлом году в Бронницах. Победителями тогда стали юные вратари ФК «Локомотив».
В 2018 и 2019 годах главный трофей соревнований завоевала команда «Мастер-Сатурн», в 2021-м – ФК «Строгино» (Москва), а в 2022 году – ФК «Чертаново» (Москва).
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Лора Луганская