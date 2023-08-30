16-летняя фигуристка Горбачёва объяснила своё исчезновение

Фото: iStock/Akintevs
«Мой поступок никак не связан с Софьей Анатольевной и фигурным катанием»,- объяснила фигуристка.Девушка попросила прощения за то, что заставила всех нервничать, и сказала, что в данный момент она «дома с мамой и любимым тренером». Также, по словам фигуристки, она продолжит тренироваться в своей команде.
Об этом сообщила бабушка чемпионки России.
«Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», —заявила родственница фигуристки.Также женщина сказала, что будет решатся вопрос о переезде Алины Горбачевой от тренера Софьи Федченко обратно к матери.
Напомним, российская фигуристка Алина Горбачева накануне без вести пропала в Москве. О чрезвычайном происшествии рассказала её мать. Известно, что спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Позже фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.
Читайте также:
Семья фигуристки Горбачёвой заберёт её из спорта после инцидента с исчезновением
16-летняя фигуристка Горбачёва, которую искали по всей Москве, ночевала в подъезде
В Москве нашли пропавшую фигуристку Горбачёву