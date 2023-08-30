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16-летняя фигуристка Горбачёва объяснила своё исчезновение

30 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/Akintevs

Фигуристка Алина Горбачёва попросила прощения за своё внезапное исчезновение.
«Мой поступок никак не связан с Софьей Анатольевной и фигурным катанием»,- объяснила фигуристка.
Девушка попросила прощения за то, что заставила всех нервничать, и сказала, что в данный момент она «дома с мамой и любимым тренером». Также, по словам фигуристки, она продолжит тренироваться в своей команде.


Ранее сообщалось, что родители захотели забрать из фигурного катания 16-летнюю спортсменку.

Об этом сообщила бабушка чемпионки России.

«Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», —заявила родственница фигуристки.
Также женщина сказала, что будет решатся вопрос о переезде Алины Горбачевой от тренера Софьи Федченко обратно к матери.

Напомним, российская фигуристка Алина Горбачева накануне без вести пропала в Москве. О чрезвычайном происшествии рассказала её мать. Известно, что спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Позже фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.

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#фигурное катание
#спорт
#дети
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Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате
30 августа 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Адвокат, болельщик «Зенита» Александр Добровинский заявил, что команда является сильной, поэтому в этом чемпионате после удара от «Динамо» покажет себя с наиболее сильной стороны.
При этом, он подчеркнул, что в чемпионате столкнуться довольно сильные команды, поэтому за их соперничеством будет интересно наблюдать.

«Зенит», очень мощная бразильская команда, усиленная легионерами из России. Они начинают разыгрываться, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Команда, засыпанная деньгами, и может себе многое позволить. Хотя им, конечно, было непросто оправиться от удара «Динамо». Но сейчас они окрысились и будут рвать и метать. Нынешний чемпионат интересен, все очень близко друг к другу, и «Зениту» будет не так просто занять почётное место», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Добровинский.

Он напомнил, что после неудачного старта сезона «Зенит» одержал над «Спартаком» в Москве и над «Уралом» в Санкт-Петербурге.

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#спорт
#чемпионат
#футбол
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Дядя фигуристки Горбачёвой рассказал о ссорах племянницы с тренером
30 августа 2023, 16:05

Фото: istockphoto/proBAKSTER

Дядя фигуристки Алины Горбачевой предположил, что могло стать причиной побега фигуристки от тренера Софьи Федченко.
«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 граммов. Всё, прыгать не можешь», – рассказал РЕН ТВ Артем Борщев.
Также Борщев считает странным, что 28-летний тренер предпочла жить со своей подопечной.
 
«У неё есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», –прокомментировал ситуацию дядя Горбачевой.
Напомним, 16-летняя Алина Горбачева ушла с тренировки и перестала выходить на связь с вечером 28 августа. Её искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Позже фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.

После того, как девушку нашли, она попросила прощения за своё внезапное исчезновение.

«Мой поступок никак не связан с Софьей Анатольевной и фигурным катанием»,- объяснила фигуристка.
Девушка попросила прощения за то, что заставила всех нервничать, и сказала, что в данный момент она «дома с мамой и любимым тренером». Также, по словам фигуристки, она продолжит тренироваться в своей команде.

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16-летняя фигуристка Горбачёва объяснила своё исчезновение

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#фигурное катание
#спорт
#новости
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Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг
30 августа 2023, 12:05

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

После того, как допинг обнаружили у семерых игроков, руководство клуба направило всю команду в частную клинику сдавать анализы.
Baza пишет, что запрещённые препараты в ходе экспертизы нашли у всех хоккеистов команды, за исключением травмированных. Допинг обнаружен в том числе у техника, сервисмена и массажиста.
 
7 хоккеистов «Толпара» РУСАДА обвинило в применении допинга ещё весной. В апреле 2023 года руководство клуба инициировало собственное расследование и отправило на анализы всю команду. Информация о внутренней проверке долгое время не обнародовалась. Параллельно с этим через несколько дней сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у 10 хоккеистов команды, но официальных данных с тех пор всё ещё нет. В команде предполагают, что о них станет известно в сентябре.
 
По словам хоккеистов, препараты их заставлял принимать тренер по физподготовке Игорь Загретдинов. Источник в хоккейном клубе заявляет, что он и без медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с медиками клуба.
 
Игроки начали жаловаться на проблемы со здоровьем и отсутствие аппетита. Но разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.

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#хоккей
#допинг
#спортсмены
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Семья фигуристки Горбачёвой заберёт её из спорта после инцидента с исчезновением
30 августа 2023, 11:16

Фото: istockphoto/proBAKSTER

Родители захотели забрать из фигурного катания 16-летнюю спортсменку Алину Горбачеву, которую нашли после исчезновения.
Об этом KP.RU сообщила бабушка чемпионки России.
 
«Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», —заявила родственница фигуристки. Также женщина сказала, что будет решатся вопрос о переезде Алины Горбачевой от тренера Софьи Федченко обратно к матери.
Напомним, российская фигуристка Алина Горбачева накануне без вести пропала в Москве. О чрезвычайном происшествии рассказала её мать. Известно, что спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Позже фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Люберцы стали победителями Кубка Губернатора Московской области
30 августа 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные Люберцы стали обладателем Кубка Губернатора Московской области по спортивной гимнастике по итогам общекомандного зачёта.

По итогам соревнований по спортивной гимнастике второе место занял городской округ Подольск, а третье место по общекомандному зачёту у округа Электросталь, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.


Спортивные соревнования проходили в Наро-Фоминском городском округе на базе спортивного комплекса «Трудовые резервы» в период с 22 по 27 августа.

Узнать подробности спортивных соревнований можно на официальном сайте.

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#подольск
#электросталь
#городской округ
#соревнования
#спорт
#спорт подмосковья
#спортивная гимнастика
#спортсмены
#художественная гимнастика
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ФИДЕ: Российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на Великобританию
30 августа 2023, 01:06

Фото: iStock/Alexey_Koza

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.

36-летний Витюгов, по данным РБК-Спорт, занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную.

Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев. А гроссмейстер Максим Чигаев будет представлять на соревнованиях не Россию, а Испанию.

В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.

В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#россия
#великобритания
#шахматы
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Подмосковные спидскейтеры завоевали восемь медалей на роллер-гонках в Минске
29 августа 2023, 22:30

Фото: Минспорт МО

Спидскейтеры из Подмосковья завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на Международных соревнованиях по роллер-спорту среди детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В командной трёхчасовой гонке в категории Seniors для участников 2006 года рождения и старше подмосковная команда «Остановка запрещена» заняла первое место. В трёхчасовой соло-гонке на первую ступень пьедестала поднялась Ирина Соловьёва. В аналогичной мужской соло-гонке не было равных Николаю Молоткову.
 
Международные командные и одиночные соревнования по спидскейтингу среди детей и взрослых прошли в пригороде Минска на трассе картодрома Республиканского спортивно-технического центра ДОСААФ и на стадионе «Заря».

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Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России со счётом 4:0

Юная Мирра Андреева вышла во 2-й круг US Open

 
#минспорт мо
#спортсмены
#соревнования
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
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Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису
29 августа 2023, 21:14

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Третья ракетка мира Даниил Медведев на старте US Open встречался с Аттилой Балажем из Венгрии, занимающим 747-ю строчку в рейтинге ATP. Российский теннисист подтвердил разницу в классе и буквально снес соперника с корта, позволив тому взят всего два гейма: 6:1, 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась всего лишь 1 час 16 минут. Иногда одна партия в более упорных поединках длится дольше. Первая ракетка России за игру восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и выиграл 7 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник допустил пять двойных ошибок. Такой роскоши, как получение брейк-пойнта, Даниил венгру не позволил. Во втором круге Медведева ждет встреча с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом и Кристофером О'Коннеллом.

Другие российские теннисисты Александр Шевченко и Карен Хачанов в эти минуты играют соответственно против Кэмерона Норри (Великобритания) и Майкла Ммо (США). К сожалению, наши парни синхронно проиграли по два первых сета. Андрей Рублев, которому нужно реабилитироваться за три поражения подряд, вот-вот начнет свою встречу с Артуром Казо (Франция).

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#теннис
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«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России со счётом 4:0
29 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/master1305

«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» к 25-й минуте матча в рамках третьего тура группового этапа Кубка России РПЛ.
2-й тайм игры завершился со счётом 4:0 в пользу «Спартака». Завершающий гол в ворота соперника забил Антон Зиньковский. До него на 6 и 15-ой минутах забил мяч Александр Соболев, а на 15-ой – серб Срджан Бабич, который забил свой первый гол в составе команды «Спартака», в которую он вошёл 21 августа.

Матч московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» проходит в столице на стадионе «Открытие банк Арена» в районе Тушино.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ.

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#спартак
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#москва
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