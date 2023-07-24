16 молодёжных женских команд из Подмосковья соберёт волейбольный турнир в Солнечногорске

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
Молодёжные женские волейбольные команды из Подмосковья поборются за награды Открытого турнира Солнечногорска по пляжному волейболу.
Турнир к 100-летию отечественного волейбола пройдёт 29 июля на волейбольных площадках стадиона «Металлург».
В соревнованиях примут участие 16 молодёжных женских команд из Московской области. На турнире пройдёт презентация нового основного состава подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024.
Участие в мероприятии примут министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Начало турнира – в 11 часов.
«Заречье-Одинцово» – российский женский волейбольный клуб из Подмосковья. он был основан в 1987 году. Дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
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В соревнованиях примут участие 16 молодёжных женских команд из Московской области. На турнире пройдёт презентация нового основного состава подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024.
Начало турнира – в 11 часов.
«Заречье-Одинцово» – российский женский волейбольный клуб из Подмосковья. он был основан в 1987 году. Дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
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Лора Луганская