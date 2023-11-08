160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал расширенный список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. В его рамках национальная команда проведет 20 ноября в Волгограде товарищеский матч против сборной Кубы.

В расширенный состав российской команды вошли 29 футболистов. Среди них три легионера, выступающие в зарубежных клубах — вратарь Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан) и полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Александр Головин («Монако», Франция), в очередной раз отличившийся в последнем матче Лиги 1 и попавший в символическую сборную тура уже в четвертый раз в сезоне — больше, чем любой другой игрок французского чемпионата.



Среди остальных игроков, призванных под знамена сборной, нет незнакомых имен. Обращает на себя внимание большое количество спартаковцев, которых на очередной сбор вызвал главный тренер российской команды Валерий Карпин. Их пять человек, несмотря на то, что «Спартак» в текущем чемпионате выступает не слишком удачно. Не получил приглашения полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, совсем не имеющий игровой практики в своем клубе.



Матч против Кубы станет третьей домашней игрой команды Карпина в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге российская сборная обыграла команду Ирака 2:0, а 12 октября в Москве со счетом 1:0 победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна.

Александр Бойцов