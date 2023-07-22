17-летний велогонщик Венцо погиб на этапе гонки «Тур Верхней Австрии»

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Итальянский велогонщик Якопо Венцо погиб, упав на первом этапе гонки «Тур Верхней Австрии» (Giro dell''Alta Austria).
Об этом пишет пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, которую представлял Венцо.
После падения 17-летний велогонщик был доставлен в госпиталь, но медикам не удалось спасти жизнь спортсмена.
Соболезнования в связи со смертью Якопо Венцо выразил Европейский велосипедный союз (UEC).
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«Со слезами на глазах сообщаем, что Якопо Венцо покинул нас. Он вчера пережил жуткое падение. Якопо был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее», —написано в сообщении.
Соболезнования в связи со смертью Якопо Венцо выразил Европейский велосипедный союз (UEC).
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Мария Фирсова