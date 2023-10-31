23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Комплекс ГТО пользуется большой популярностью в Подмосковье, только с начала года знаки отличия получили свыше 23 тысяч жителей региона, если для сравнения, то в прошлом году за аналогичный период было вручено порядка 13,5 тыс. знаков. У нас в регионе работает 68 центров, где можно сдать нормативы ГТО. Напомню, что для абитуриентов он дает дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Читайте также:
В Чехове пройдет традиционный фестиваль для болельщиков «Чеховские медведи»
Подмосковные спортсмены завоевали 28 медалей на чемпионате по кикбоксингу
Каширянин завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо