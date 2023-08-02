45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

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Чемпион мира по футболу 2006, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры.
Футболист написал в одной из социальных сетей:
Вратарь начал свою карьеру в футбольном клубе «Парма» в 1995 году и закончил там же в 2023 году. За свою карьеру Буффон выступал за «Ювентусе». С этим клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Защищал цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2018–2019 годах.
Буффон считается одним из лучших голкиперов всех времён. Он рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.
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«Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», —написал 45-летний Джанлуиджи Буффон.
Буффон считается одним из лучших голкиперов всех времён. Он рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.
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Мария Фирсова