Радио1
Главная / Новости / Спорт/ 45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

02 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Steevy84

Чемпион мира по футболу 2006, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры.
Футболист написал в одной из социальных сетей:
«Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», —написал 45-летний Джанлуиджи Буффон.

Вратарь начал свою карьеру в футбольном клубе «Парма» в 1995 году и закончил там же в 2023 году. За свою карьеру Буффон выступал за «Ювентусе». С этим клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Защищал цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2018–2019 годах.

Буффон считается одним из лучших голкиперов всех времён. Он рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Читайте также:

Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»

Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году


#футбол
#спорт
#карьера
Читайте нас в
Тренер украинского клуба Кучер рассказал об отравлении футболистов перед матчем ЛЧ
02 августа 2023, 10:24

Фото: iStock/sudok1

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер сообщил о массовом отравлении футболистов перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен был состояться против «Панатинаикоса».
«Спорт-Экспресс» пишет, что травились 8 футболистов и 7 сотрудников украинского клуба. 

«Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — рассказал Александр Кучер.

Встреча состоялась во вторник, 1 августа, в Греции. Матч завершился со счётом 2:2. «Днепр-1» продолжит бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.

История помнит подобный случай. В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравились баскетболисты московского ЦСКА. В Россию у спортсменов выявили в организмах наличие психотропного препарата галоперидола. Российская сторона утверждала, что вещество подмешали в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставляла принимающая сторона.

Читайте также:

В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»

На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»

В Удмуртии в детском лагере у 23 человек нашли признаки острой кишечной инфекции

#футбол
#спорт
#украина
Читайте нас в
Акинфеев не стал критиковать Фернандеса и Медину за переход в другие футбольные клубы
01 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/matimix

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медину за переход в другие футбольные клубы. Об этом он заявил в «Шоу Известь» на YouTube.
Он рассказал, что никогда никого не осуждает, люди сами принимают решения касаемо своего дальнейшего пути, его это не касается.

Также он уточнил, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков, которые требуют комментариев об уходе футболистов. Акинфеев сказал на это: «Ни одна история любого человека мне неинтересна».

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес после сезона 2021/22 решил приостановить клубную карьеру, но потом передумал и перешёл в бразильский «Интернасьонал», а летом 2023 года вошёл в состав команды «Зенита». А полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года.

Читайте также:

Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых

ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России

Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей
#спартак
#фк зенит
#футбол
#игорь акинфеев
Читайте нас в
Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых
Marca: Обвиненный в изнасиловании бразилец Дани Алвес, на счету которого 46 различных титулов, предстанет перед судом
01 августа 2023, 02:46

Фото: iStock/MesquitaFMS

Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель наибольшего в истории количества футбольных титулов Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет испанская спортивная газета Marca.
Теперь Алвесу грозит лишение свободы на десять лет. Если его признают виновным, то он должен будет выплатить потерпевшей €150 тысяч за моральный и психологический ущерб.

10 февраля нынешнего года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования, но заявил, что это случилось по обоюдному согласию. Однако медики нашли у девушки повреждения, свидетельствующие об оказании сопротивления.

Имя женщины, которая заявила в полицию на футболиста, не разглашается. Она обвиняет Алвеса в том, что он изнасиловал её в одном из ночных клубов в Барселоне 30 декабря. Тогда футболист не признал вину.

40-летний Дани Алвес является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола. Он — чемпион Франции, Иcпании, Италии, обладатель национальных Кубков этих cтран. А будучи членом сборной Бразилии он дважды становился вместе с «селесао» обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки, а также был победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира. 

Читайте также:

Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб

Обвиненный в изнасиловании футболист Дани Алвес объявил голодовку

Футболиста Дани Алвеса задержали по подозрению в изнасиловании

#суд
#футбол
#бразилия
#изнасилование
Читайте нас в
Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет
31 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/inga

Гандболист белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщил тренер команды Сергей Крамской.
«Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани - третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок», - цитирует РИА Новости Крамского.

По словам тренера, спортсмен год назад получил травму колена, и команда ждала его возвращения. Позже стало известно о страшном заболевании гандболиста.

По словам Крамского, прощание состоится 1 августа в 13:00 в областной больнице Белгородской области. Похоронят Задорожного в станице Старощербиновской Краснодарского края.

Читайте также:

Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО

Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза

18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
#прощание
#соревнования
#новости
#игры
#спортсмен
#футболист
#ефремов
Читайте нас в
Более 120 спортсменов собрал фестиваль пляжного бадминтона в Химках
31 июля 2023, 17:41

Фото: администрация г. о. Химки

Свыше 120 человек приняли участие в открытом турнире по пляжному бадминтону AirBadminton Fest, который прошёл на берегу канала им. Москвы в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В играх участвовали мастера спорта, продвинутые любители и группы, а также начинающие. За пять часов были разыграны четыре комплекта наград.

Для гостей была организована развлекательная программа. Перед каждым матчем проходил обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова.    

Дисциплина «Эйр-бадминтон» – расширение пляжной версии игры международной Федерации бадминтона. Она подразумевает более тяжёлый волан и больший размер площадки, что позволяет играть на открытом воздухе при любой погоде. Разработка была внедрена для того, чтобы заниматься не только в залах, но и на открытом воздухе. В Химках турнир проходит в третий раз.

Для профессионалов провели специальные конкурсы на меткость. Нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке. 

Ранее жители обратились к главе округа Дмитрию Волошину с просьбой организовать для них бадминтон на пляже. С тех пор это стало доброй традицией.

Читайте также: 

ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России

Глава Химок проверил дворы и соцобъекты в Кутузовском

Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации




 

#подмосковье
#московская область
#спорт
#химки
#дмитрий волошин
Читайте нас в
ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России
31 июля 2023, 11:42

Фото: администрация г. о. Химки

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура Первой лиги чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Первую победу красно-чёрным принёс полузащитник Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти на 87-й минуте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Благодаря победе подопечные Андрея Талалаева заняли девятую строчку, набрав три очка в трёх играх. В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.
 В этом году болельщики «Химок» смогут поддержать команду в разных регионах страны – Тольятти, Грозном, Туле, Астрахани, Махачкале, Красноярске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ленинградской области, Хабаровске, Саратове, Новороссийске, Ярославле и Москве. Для посещения игр карта болельщика не нужна.

Читайте также: 

Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации

Ученица химкинского лицея выиграла «Путешествие мечты» в финале конкурса «Большая перемена»

В Химках почтили память погибших детей Донбасса 

#химки
#фк химки
#футбол
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США
30 июля 2023, 19:02

Фото:istockphoto/FS-Stock

Российская теннисистка Алина Корнеева не сможет принять участия в Открытом чемпионате США (US Open), который стартует 28 августа и завершится 10 сентября в Нью-Йорке.
«Я не буду играть на чемпионате США, потому что мы не успели сделать визу в срок. Но все в порядке, это не последний US Open», —прокомментировала ситуацию Алина Корнеева.
30 июля Корнеева одержала победу на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в португальском городе Фигейра-да-Фош. В финале ей удалось обыграть Кароль Монне из Франции. Корнеева в 2023 году выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд: Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне 16-летняя теннисистка добралась до 1/2 финала юниорского турнира.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Алина Корнеева находится на 326 месте.

Читайте также:

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA

Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой
#теннис
#спорт
#спортсмены
Читайте нас в
Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей
30 июля 2023, 16:16

Фото:istockphoto/Anna_Anikina

Летние Олимпийские игры состоится в 2024 году в Париже, но Россия придумала им свою альтернативу: «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта
Baza пишет, что «Всемирные игры дружбы» могут состояться в июне 2024 года во время ПМЭФ. Основной соревновательной площадкой станет Москва, а в Екатеринбурге пройдут турниры по водным видам спорта, лёгкой атлетике и дзюдо. В обоих городах подготовят масштабную культурную программу.
 
Baza сообщает, что, по подсчётам Минспорта, на «Всемирные игры» нужно потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальные средства — из других источников.
 
По словам организаторов, «Всемирные игры» должны популяризовать спорт и позволить российским спортсменам продолжить карьеру. Из-за решений МОК спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом ни в парижской Олимпиаде, ни в Играх-2026 года, которые пройдут в Милане.

Читайте также:

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан
#спорт
#олимпиада
#паралимпийские игры
Читайте нас в
Марокканская футболистка Бензина впервые в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
30 июля 2023, 15:39

Фото:istockphoto/dragana991

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина является первой женщиной, которая сыграла на чемпионате мира в хиджабе.
Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Защитница вышла на поле в хиджабе в матче против сборной Южной Кореи. Марокканская команда победила со счетом 1:0. В группе H команда Марокко на третьем месте. В активе сборной есть три очка. 

Турнир стартовал 20 июля и закончится 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, объясняя это тем, что высока вероятность травмы головы или шеи. В 2014 году запрет сняли. 

Читайте также:

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
#футбол
#женщины
#спорт
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников