500 подмосковных школьных команд примут участие в новом сезоне «КЭС-БАСКЕТ»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 500 подмосковных школьных команд из Московской области примут участие в новом сезоне школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В новом сезоне лиги примут участие 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов Подмосковья.
С октября по по декабрь пройдут муниципальные матчипо итогам которых команды с лучшими результатами будут представлять свои школы на дивизиональном и региональном этапах. Они пройдут с января по март.
Кроме этого, соревнования проходят командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.
Стоит отметить, что в первом сезоне проекта «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 129 команд юношей и 71 команда девушек из 26 школ 6 городских округов Подмосковья.
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С октября по по декабрь пройдут муниципальные матчипо итогам которых команды с лучшими результатами будут представлять свои школы на дивизиональном и региональном этапах. Они пройдут с января по март.
Стоит отметить, что в первом сезоне проекта «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 129 команд юношей и 71 команда девушек из 26 школ 6 городских округов Подмосковья.
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Мира Полтева