79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почётный житель города Реутов Людмила Колобанова выиграла десятый юбилейный Московский международный марафон. Она стала самой возрастной участницей из тех, кто не только вышел на старт, но и добрался до финиша на сложнейшей дистанции 42 км 195 м, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Маршрут проходит по самому центру столицы: набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду. Старт и финиш Московского марафона традиционно проходят в «Лужниках».
На юбилей 38 тыс человек зарегистрировались в качестве участников, и это абсолютный рекорд. Реутовчанка Людмила Колобанова заняла первое место в своей возрастной группе. Она пробежала дистанцию за 5 часов 24 минут и 47 секунд. Московский марафон стал 197-м в любительской карьере спортсменки.
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На юбилей 38 тыс человек зарегистрировались в качестве участников, и это абсолютный рекорд. Реутовчанка Людмила Колобанова заняла первое место в своей возрастной группе. Она пробежала дистанцию за 5 часов 24 минут и 47 секунд. Московский марафон стал 197-м в любительской карьере спортсменки.
«Это мой 197-й марафон. Мне 79 лет. Я бегу сегодня полный марафон. Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Когда ты двигаешься, всё хорошо – и здоровье лучше, и настроение хорошее», – поделилась Людмила Колобанова перед стартом.Поздравления с очередной победой известной в Реутове спортсменке передал глава муниципалитета Станислав Каторов.
«Людмила Иосифовна заражает всех своим оптимизмом и является активным и неуспокоенным жителем. Член Общественной палаты Реутова, она участвует во всех городских мероприятиях, делает всё для того, чтобы наш город был не только уютным и благоустроенным, но и защищает его имя на всероссийских и международных соревнованиях», – сказал Каторов.Легкоатлетка Людмила Колобанова – единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов. Является членом комиссии по общественному контролю Общественной палаты Реутова. Свой первый километр на лыжах Колобанова пробежала в начальной школе за 3 минуты 12 секунд. Это стало отправной точкой спортивной карьеры. В числе личных побед спортсменки – разряды по шахматам и шашкам, конькобежному и лыжному спорту, лёгкой атлетике.
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Лора Луганская