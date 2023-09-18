86 юных спортсменов отметили в Кашире эстафетами Всероссийский день бега

Фото: администрация г. о. Кашира
Всероссийский день бега отметили на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В программу соревнований вошли весёлые эстафеты и забег на 400 м, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Всего участие в состязаниях приняли 86 воспитанников секции лёгкой атлетики спортклуба. Мероприятие организовали его инструкторы.
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Лора Луганская