Абсолютный чемпион мира Альварес признался в своей нелюбви к боксу

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Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. В интервью для YouTube-канала The Breakfast Club мексиканский атлет неожиданно заявил, что предпочитает боксу занятие бизнесом.
Многократный чемпион мира по разным версиям и в разных весовых категориях — от полусредней до средней — признался, что бокс вовсе не является его любимым занятием, более того, вид спорта, которому он посвятил большую часть жизни, ему совсем не нравится. Альварес также добавил, что не любит смотреть бокс по телевизору.
Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году и удерживает этот титул до сих пор, несколько раз успешно защитив его. В 2019 и 2021 году мексиканец признавался лучшим боксером года независимо от весовой категории. За карьеру он провел 63 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 59 побед и потерпел два поражения. Еже два боя завершились вничью. Кроме того, Альварес официально является самым высокооплачиваемым боксером мира.
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«У меня есть сын, который мечтает стать боксером. Однако мне бы этого совсем не хотелось», — признался 33-летний чемпион.
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Александр Бойцов