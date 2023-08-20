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Абсолютный чемпион мира Альварес признался в своей нелюбви к боксу

20 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. В интервью для YouTube-канала The Breakfast Club мексиканский атлет неожиданно заявил, что предпочитает боксу занятие бизнесом.
Многократный чемпион мира по разным версиям и в разных весовых категориях — от полусредней до средней — признался, что бокс вовсе не является его любимым занятием, более того, вид спорта, которому он посвятил большую часть жизни, ему совсем не нравится. Альварес также добавил, что не любит смотреть бокс по телевизору.

«У меня есть сын, который мечтает стать боксером. Однако мне бы этого совсем не хотелось», — признался 33-летний чемпион.


Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году и удерживает этот титул до сих пор, несколько раз успешно защитив его. В 2019 и 2021 году мексиканец признавался лучшим боксером года независимо от весовой категории. За карьеру он провел 63 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 59 побед и потерпел два поражения. Еже два боя завершились вничью. Кроме того, Альварес официально является самым высокооплачиваемым боксером мира.

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#бокс
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#спортсмены
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«Спартак» и «Зенит» назвали стартовый состав на предстоящий матч пятого тура РПЛ в Москве
20 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Спартак» и «Зенит» озвучили стартовые составы на центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своём Telegram-канале сообщает московский футбольный клуб.
Стартовый состав московского клуба «Спартак»: Илья Свинов (вратарь), Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия (капитан), Олег Рыбчук, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.

А в стартовый состав петербургского «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

Матч пройдёт в Москве на Открытие Банк Арене в Тушино. Он начнётся в 19:30 мск.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала о том, что ливень, прошедший в столице, затопил стадион перед предстоящим матчем. Службы арены смогли вовремя ликвидировать последствия дождя, поэтому теперь ничто не мешает проведению игры.

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Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»

Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
#спартак
#футбол
#москва
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Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»
20 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/alphaspirit

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Далер Кузяев, с нынешнего сезона выступающий за «Гавр» во французской Лиге 1, оформил свой дебютный гол за новую команду. Во втором матче стартовавшего чемпионата Франции российский игрок поразил ворота «Бреста».
К сожалению, гол россиянина не помог его новой команде: «Гавр» проиграл 1:2. Кузяев отличился на 52-й минуте матча, сделав счет ничейным 1:1. Далер отлично пробил в касание в верхний угол ворот, замкнув фланговую передачу. Но уже через четыре минуты гости забили второй гол, ставший победным. После двух туров «Гавр» имеет в своем активе только одно очко. В первом матче команда Кузяева сыграла вничью с «Монпелье».

Полузащитник сборной России переехал в Гавр нынешним летом, перейдя в одноименный клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». В составе клуба из Санкт-Петербурга Кузяев пять раз становился чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и дважды — Суперкубок. «Гавр» в нынешнем сезоне вернулся в высший дивизион французского футбола и в лице 30-летнего игрока получил солидное усиление состава.

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#клуб
#кубок россии
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#счёт
#футбол
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Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
20 августа 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Покинувший Россию из-за атак украинских беспилотников норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом». Об этом говорится на странице футбольного клуба в соцсети X.
Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение с 27-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за участившихся атак украинских БПЛА. При этом, права на спортсмена принадлежат футбольному клубу «Ростов». В связи с этим московский «Динамо», за который играл Норманн, совместно с «Ростовом» собирались подать на него в суд.

Матиас Норман вернулся в Россию в 2022 году, после года игры за английский «Норвич». Тогда он заявил, что возвращение в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) станет для него лучшей спортивной возможностью.

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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
#спорт
#футбол
#бпла
#россия
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Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
20 августа 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Rost-9D

Ф финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившем в Новой Зеландии и Австралии, сборная Испании обыграла англичанок со счетом 1:0 и впервые в своей истории стала лучшей в мире. Вплоть до нынешнего турнира испанки не доходили даже до полуфинала.
Для сборной Англии этот финал также был особенным: они, как и испанки, ранее никогда не становились лучшими в мире. Матч в Сиднее прошел в равной борьбе. Единственный мяч в составе сборной Испании забила защитница Ольга Кармона с передачи Марионы Кальдентей. Интересно, что в полуфинальном матче со Швецией Кармона также забила на 89-й минуте гол, который вывел испанок в финал, передает Sportbox.ru.

Сборная Испании стала самой результативной командой турнира. На ее счету 17 забитых мячей. Интересно, что ее соперник по финальному матчу сборная Англии отличилась самой надежной обороной, позволив забить соперницам в свои ворота лишь четыре гола за весь чемпионат. В сборной Испании есть еще один игрок с уникальным достижением. 19-летняя Сальма Паральюэло выиграла все главные трофеи сезона: европейскую Лигу чемпионов, Лигу F (женский чемпионат Испании), Суперкубок Испании и вот теперь чемпионат мира.

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#чемпионат мира
#матч
#футбол
#турнир
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О''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC
20 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.
Для Стерлинга это была четвертая защита титула и поначалу ничего не предвещало для него проблем. Первый раунд бойцы провели осторожно и не подарили зрителям ярких эмоций. Во втором раунде все решила одна ошибка: Стерлинг увлекся атакой и получил плотный встречный удар соперника, который сбил его с ног. О'Мэлли тут же бросился добивать поверженного чемпиона. Рефери был вынужден остановить бой. Претендент одержал победу техническим нокаутом.

Для О'Мэлли эта победа стала 17-й в октагоне при одном поражении. Баланс Стерлинга 23-4. Бывший чемпион, несмотря на поражение, заработал за бой больше соперника — 1,49 миллиона долларов против 1,38 миллиона, которые получил О'Мэлли. Следующим соперником новоиспеченного чемпиона может стать российский боец Петр Ян, которого ранее он победил благодаря очень спорному решению судей.

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#победа
#защита
#удар
#чемпионат
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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
20 августа 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе победил в финале Кубка Лиг «Нэшвилл» в серии пенальти 10:9. Таким образом аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории. У Лео теперь 44 трофея.
Месси обошел по количеству выигранных трофеев бразильца Данни Алвеса. На счету аргентинской звезды 35 трофеев, выигранных с испанской «Барселоной», пять трофеев, которые он завоевал в составе сборной Аргентины, включая главный приз чемпионата мира, три трофея, выигранных с французским «Пари Сен-Жермен» и один — с американским «Интер Майами», куда Лео приехал нынешним летом.

В финальном матче Месси открыл счет на 23-й минуте, отлично закрутив мяч в верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной. Этот гол стал восьмым для аргентинца в розыгрыше Кубка Лиг, он — лучший бомбардир турнира. Во втором тайме «Нэшвилл» сравнял счет и для выяснения победителя потребовалась серия пенальти. Месси уверенно реализовал свою попытку и его команда победила в затяжной перестрелке 10:9. В конце августа возобновится регулярный чемпионат MLS, в котором «Интер Майами» занимает последнее место. Но аргентинец в своей нынешней форме вполне способен вытащить команду в плей-офф.

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#звёзды
#чемпионат
#приз
#счёт
#футбол
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Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн РФ
Перед боем американского боксера Джонсона вынесли флаг РФ и включили гимн
19 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Перед боем экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского вынесли государственный флаг России и включили российский гимн.
Встреча проходила в Москве, отмечают РИА Новости.

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#бокс
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#сша
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Биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за сборную Финляндии
18 августа 2023, 13:41

Фото: istockphoto/meshmerize

Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях.
У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
 
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером.
 
За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское. 

Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

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FIDE: Российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь будет выступать за Испанию
18 августа 2023, 02:56

Фото: iStock/NiseriN

26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское, сообщила Международная федерация шахмат (FIDE).
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев.

В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.

В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#шахматы
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