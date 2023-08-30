Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате

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«Зенит», очень мощная бразильская команда, усиленная легионерами из России. Они начинают разыгрываться, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Команда, засыпанная деньгами, и может себе многое позволить. Хотя им, конечно, было непросто оправиться от удара «Динамо». Но сейчас они окрысились и будут рвать и метать. Нынешний чемпионат интересен, все очень близко друг к другу, и «Зениту» будет не так просто занять почётное место», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Добровинский.
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