Адвокат Добровинский заявил о сломанной карьере Слуцкого

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Адвокат Александр Добровинский заявил, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий сегодня переживает некий кризис, а карьера его сломана.
«Слуцкий что-то достиг в нашей стране, но на сегодня его карьера сломана. Ему надо всё возродить заново, так как последние годы его профессиональной деятельности на тренерской скамейке были печальными, хоть и не по его вине. Человек несёт этот удар и переживает. Если ему удастся снова потренировать какую-то команду и добиться результата, всё придёт в норму. Но сегодня он немножко раненый зверь. На мой взгляд, всё началось с его ошибочного появления в Западной Европе, где всё сложилось плохо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Добровинский.
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