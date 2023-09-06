Agence France-Presse: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады

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Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступило с резкой критикой национального антидопингового агентства Франции (AFLD), обвинив французских коллег в недостаточной жесткости и пригрозив суровыми санкциями.
По данным AFP, WADA может инициировать процедуру, которая приведет к запрету французским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также к лишению права проводить такие соревнования. Французская антидопинговая организация осудила WADA, указав, что угрозы международного агентства напоминают «настоящий шантаж».
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Александр Бойцов